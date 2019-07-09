Російські ЗМІ заявили, що спійманий СБУ колишній начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимир Цемах у скандальному зізнанні в 2015 році не говорив про "Бук".

Так, за їхньою версією, він нібито сказав нецензурне слово "х**", позначаючи певну людину. Однак ця інформація підтвердження не знайшла, повідомляє група розслідувачів Bellingcat.

Йдеться про документальний фільм "Брат проти брата" в якому показали гучне інтерв'ю з командиром "ДНР".

"Я знаю про це. Я витягнув цього молодого хлопця і сховав цей ***. Я покажу вам навіть, де він упав і де я його підібрав", – озвучив Цемах, при цьому періодично показуючи на камеру, ймовірно, позначаючи частини, які потім потрібно було вирізати.

Володимир Цемах Bellingcat

Однак експеримент із використанням просунутого механізму перетворення тексту в мову підтвердив Bellingcat, що тільки варіант "Бук" не викликає відчутної десинхронізаціх між вихідною і змодельованою мовою.

Bellingcat

Bellingcat

Також зазначається, що аналіз репліки Цемаха говорить про те, що він не міг говорити про якусь людину, оскільки в цьому випадку втрачається сенс усієї розповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, в мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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