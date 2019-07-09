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"Не "Бук", а х**": розслідувачі показали, як Росія намагалася виправдати "викраденого" СБУ командира "ДНР"

10.8т Читати матеріал російською

Російські ЗМІ заявили, що спійманий СБУ колишній начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимир Цемах у скандальному зізнанні в 2015 році не говорив про "Бук".

Так, за їхньою версією, він нібито сказав нецензурне слово "х**", позначаючи певну людину. Однак ця інформація підтвердження не знайшла, повідомляє група розслідувачів Bellingcat.

Йдеться про документальний фільм "Брат проти брата" в якому показали гучне інтерв'ю з командиром "ДНР".

"Я знаю про це. Я витягнув цього молодого хлопця і сховав цей ***. Я покажу вам навіть, де він упав і де я його підібрав", – озвучив Цемах, при цьому періодично показуючи на камеру, ймовірно, позначаючи частини, які потім потрібно було вирізати.

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Володимир Цемах

Володимир Цемах

Bellingcat

Однак експеримент із використанням просунутого механізму перетворення тексту в мову підтвердив Bellingcat, що тільки варіант "Бук" не викликає відчутної десинхронізаціх між вихідною і змодельованою мовою.

"Не "Бук", а х**": розслідувачі показали, як Росія намагалася виправдати "викраденого" СБУ командира "ДНР"

Bellingcat

"Не "Бук", а х**": розслідувачі показали, як Росія намагалася виправдати "викраденого" СБУ командира "ДНР"

Bellingcat

Також зазначається, що аналіз репліки Цемаха говорить про те, що він не міг говорити про якусь людину, оскільки в цьому випадку втрачається сенс усієї розповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
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