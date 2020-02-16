Названо імена затриманих ФСБ українських рибалок: деталі

Українські рибалки, яких 15 лютого в Азовському морі затримали співробітники ФСБ РФ, є жителями села Райнівка Запорізької області.

Їх імена на своїй сторінці в Facebook назвав народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від жителів Приморського району (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Найімовірніше, на судні перебували Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов. Мельник підкреслив, що чоловік на фото і відео допиту, які опублікували в Росії, саме Терехов. Він зізнався у браконьєрстві на камеру.

При цьому в прикордонуправлінні "ФСБ Криму" заявили, що решта українців нібито також визнали вину.

Один з рибалок сказав, що знав про заборону ловити камбалу-калкансітками в Азовському морі. Всі троє нібито заявили, що претензій до російських прикордонників не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не здійснювали.

Новина оновлюється.

Максим Терехов

Максим Терехов

Василь Тюркеджи

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти затримали судно з українцями 15 лютого. У ФСБ заявили, що нібито зловили браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставний мережею, якій заборонено ловити рибу.

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