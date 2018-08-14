"Назустріч епідеміям": з'явилися фото Криму на межі катастрофи

У мережі з'явилися фотографії з анексованого Криму, міста якого поступово перетворюються на сміттєзвалище.

Знімки оприлюднені на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым у Twitter. Цілі завали сміття знайдено на вулицях Сімферополя, Севастополя, Ялти та Алушти.

"Назустріч епідеміям!" - написала в одному з постів блогер. Як зазначила вона, засмітили навіть історичне місце - парк Комунарів у Севастополі, "кладовище відомих людей і невідомих героїв".

Севастополь

Парк Комунарів.

Історичне місце, кладовище відомих людей і невідомих героїв ... pic.twitter.com/DAoVNK9Ssr - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Севастополь

Вулиця Льва Толстого, 12А

Мабуть, це дитячий майданчик pic.twitter.com/udO9ZophKP - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Ялта

Боткінська стежка

Боткіна бродять ... pic.twitter.com/dEv6HnCIqF - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Сімферополь

назустріч епідеміям!

"Сморід до п'ятого поверху, ходимо по відходам (іншої дороги немає)" pic.twitter.com/2IMxNTHtxK - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Сімферополь

Центр. Сьогодні. Набережна Салгира внизу видно. Кірова. pic.twitter.com/AkyIqegEI8 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

"Хотіли - отримали", "Який кошмар! Скоро підуть всілякі болячки в народі від цієї "чистоти", "Відстійник", - коментують користувачі мережі сумні фотографії з півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Сімферополя вже скаржилися на складну санітарну ситуацію в місті. "На вулицях множаться звалища", - заявили вони.