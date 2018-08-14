"Назустріч епідеміям": з'явилися фото Криму на межі катастрофи

У мережі з'явилися фотографії з анексованого Криму, міста якого поступово перетворюються на сміттєзвалище.
Знімки оприлюднені на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым у Twitter. Цілі завали сміття знайдено на вулицях Сімферополя, Севастополя, Ялти та Алушти.
"Назустріч епідеміям!" - написала в одному з постів блогер. Як зазначила вона, засмітили навіть історичне місце - парк Комунарів у Севастополі, "кладовище відомих людей і невідомих героїв".
Севастополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Парк Комунарів.
Історичне місце, кладовище відомих людей і невідомих героїв ... pic.twitter.com/DAoVNK9Ssr
Севастополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Вулиця Льва Толстого, 12А
Мабуть, це дитячий майданчик pic.twitter.com/udO9ZophKP
Севастополь затишний- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Вулиця Комуністична, 3. pic.twitter.com/PX7YvnTwEk
Ялта- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Боткінська стежка
Боткіна бродять ... pic.twitter.com/dEv6HnCIqF
Сімферополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
назустріч епідеміям!
"Сморід до п'ятого поверху, ходимо по відходам (іншої дороги немає)" pic.twitter.com/2IMxNTHtxK
Сімферополь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Центр. Сьогодні. Набережна Салгира внизу видно. Кірова. pic.twitter.com/AkyIqegEI8
Алушта- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
вул.Леніна 43
затишно-курортна атмосфера pic.twitter.com/FXhWtC9iOq
"Хотіли - отримали", "Який кошмар! Скоро підуть всілякі болячки в народі від цієї "чистоти", "Відстійник", - коментують користувачі мережі сумні фотографії з півострова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Сімферополя вже скаржилися на складну санітарну ситуацію в місті. "На вулицях множаться звалища", - заявили вони.
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