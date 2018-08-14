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"Назустріч епідеміям": з'явилися фото Криму на межі катастрофи

8.3тЧитати новину російською

У мережі з'явилися фотографії з анексованого Криму, міста якого поступово перетворюються на сміттєзвалище.

Знімки оприлюднені на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым у Twitter. Цілі завали сміття знайдено на вулицях Сімферополя, Севастополя, Ялти та Алушти.

"Назустріч епідеміям!" - написала в одному з постів блогер. Як зазначила вона, засмітили навіть історичне місце - парк Комунарів у Севастополі, "кладовище відомих людей і невідомих героїв".

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"Хотіли - отримали", "Який кошмар! Скоро підуть всілякі болячки в народі від цієї "чистоти", "Відстійник", - коментують користувачі мережі сумні фотографії з півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі окупованого Сімферополя вже скаржилися на складну санітарну ситуацію в місті. "На вулицях множаться звалища", - заявили вони.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Краско Евгения
Краско Евгения
Бред фейковый. Это фотки с Украины.
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3
4
Попова Ольга
Попова Ольга
ЗАСРАЛА КРЫМ ЛАПТЕКОПЫТНАЯ ЧУМКА
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4
2
Гость
Гость
нее, это Роксолана ходит и фоткает "недочеты" )))), ущербные "роксоланы", "кримские бандеровцы", "злые одесситы" , и тд., бред свинячий, ваше поголовье схавает.
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