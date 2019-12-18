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18 грудня • оновлено в 17:20
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Поразка ''соросят'': чому скандальна активістка Соломатіна не пройшла конкурс на главу НАЗК?

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НАЗК один із найважливіших органів у антикорупційній системі України. Саме ця структура має виявляти казнокрадів топрівня.

Нещодавно там відбувся конкурс на главу відомства. Несподівано для багатьох, креатура "соросят" у особі Анни Соломатіної провалилася. Притому, що її підтримували великі міжнародні структури в особі Transparency International.

У кабінетах влади ж неофіційно заявляють, вся річ у записці, де чиновниця нібито прямо обіцяє "служити" покровителям у владі.

Кому саме підпорядковувалася скандальна діячка читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Робін Гуд корупції

Однією з найбільш одіозних особистостей за всю історію НАЗК вважається ексдиректорка Департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Анна Соломатіна. Спершу вона позиціонувала себе як викривальниця злочинців — ще в 2017 році заявляла, мовляв, керівництво органу повністю корупційне, адже:

  • НАЗК контролюється Адміністрацією президента;

  • результати перевірок електронних декларацій фальсифікуються. Когось перевіряють у такий спосіб, щоб знайти проблемні моменти, а когось навіть не перевіряють;

  • спецперевірками зловживали;

  • не пройшли перевірки багато хто, навіть судді Верховного суду.

Водночас ніяких конкретних імен тих, хто впливають на роботу НАЗК, або самих співробітників-корупціонерів, вона так і не назвала. У відомстві на той час усі звинувачення спростували й подали зустрічний позов проти Соломатіної.

Анна Соломатіна

Анна Соломатіна

Все б нічого, кожен має право на свою думку, а якщо знає про корупційні махінації, то може спокійно звертатися в правоохоронні органи. Але в цій історії є багато "але", передусім щодо самої викривальниці.

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Соломатина = квартиры, "Мэри Кэй" и наглая коррупция

Ще в листопаді, за кілька днів до резонансного виступу ексчиновниці, в її декларації з'явилася елітна квартира на 77,8 кв.м вартістю 1,9 млн гривень. Будучи ще в березні 2017 року головною спеціалісткою відділу регуляторної служби, задекларувала дохід за минулий рік на рівні 89 тис. гривень, що в 21,5 разів менше вартості помешкання.

Крім того, жінка задекларувала ще 10 тисяч доларів готівкою і 105 тис. гривень кредиту. За останньою інформацією за 2017 рік, внесеною до декларації до 15 червня, у чиновниці є у власності будинок (173,9 кв. м), гараж (23,59 кв. м), літня кухня і земельна ділянка (478,7 кв. м) в Кропивницькому, а також автомобіль Volkswagen Passat (2011).

Звідки такі кошти, запитаєте ви? Вся річ у неоднозначній біографії ексчиновниці. Її виганяли практично звідусіль, де вона працювала — через службові розслідування. Але й це ще не все.

У розпорядженні OBOZREVATEL потрапив документ, підписаний нібито власноруч Анною Соломатіною. У цій записці вона особисто обіцяє "контактній особі" вірою і правдою виконувати доручення.

Записка, імовірно підписана Соломатіною

Записка, імовірно підписана Соломатіною

Записка, імовірно підписана Соломатіною

Записка, імовірно підписана Соломатіною

"Я, Соломатіна Анна Жоржівна, у разі призначення мене на посаду керівниці департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК, зобов'язуюсь узгоджувати свої дії на посаді з позицією коаліції та виконувати доручення, передані мені в будь-якому доступному вигляді через контакну особу. Одержувач цієї розписки автоматично визначається мною як контактна особа. У разі розбіжності моїх дій з поставленими завданнями, зобов'язуюся скласти мандат..." — написано в розписці з підписом та ініціалами А. Соломатіної від 14 травня 2017 року.

Джерело з антикорупційних структур пояснює: Соломатіна пропонувала багатьом топчиновникам "вирішити" питання з проблемними деклараціями. Коли ж на неї почали скаржитися, вона у відповідь вирішила піти в наступ і скликати пресконференцію, де і розповіла про "корупціонерів".

"Кажуть, що вона просто взяла і написала цифру 1 млн на чийсь перевірці й сказала, мовляв, їй пропонували таку сумку. До того ж, буквально за кілька днів до скандальної пресконференції у неї нібито вкрали телефон у жіночій роздягальні одного з фітнес-центрів. У підсумку всі листування кудись зникли, зокрема і з iCloud. Ага, дуже зручно", — розповідає співрозмовник видання.

Боротьба за місце глави

Чому варто говорити про Соломатіну саме зараз? Тому що вона була однією з основних кандидаток на посаду глави НАЗК.

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Цікаво й те, що така поважна структура, як Transparency International, декларацію Анни Соломатіної перевіряти не стала. Причина смішна й банальна — "винятком стала біографія кандидатки Анни Соломатіної, оскільки ТІ підтримувала викривачку ще на початку її протистояння з НАЗК". На думку організації, це видає якусь індульгенцію?

Поразка ''соросят'': чому скандальна активістка Соломатіна не пройшла конкурс на главу НАЗК?

Скриншот

Але і підтримка такої значної структури, як TI, не допомогла "активістці" очолити відомство. У понеділок, 16 грудня, новим главою Національного агентства з питань запобігання корупції був обраний Олександр Новіков.

Новіков був прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Його кандидатуру підтримали одноголосно всі шість членів комісії.

Водночас сама Соломатіна аргументувала своє зняття своєї конфліктом інтересів. "Все питаєте, чому я не очолила НАЗК? Мене зняли з виборів, тому що мене як викривачку корупції в НАЗК взяла під захист Transparency International, а співголовою комісії була Катерина Риженко, яка працює в Transparency International, тож щоб не було конфлікту інтересів, я була знята з гонки".

У відомстві ж неофіційно стверджують, що причина проста Соломатіна не пройшла тест на знання законодавства. Тоді ж виникає питання з чиєю допомогою вона стала однією з авторитетних співробітниць НАЗК?

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ексклюзив
Особа
Ганна Соломатина
Місце
Україна
Тег
Національне агентство з питань запобігання корупції
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