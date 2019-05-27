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/Розслідування

НАЗК взялося на нардепів і екс-членів ЦВК: що відбувається

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) викликало 16 осіб для дачі пояснень в найближчі дні і складання протоколів про адміністративні правопорушення в випадки наявностей підстав.

Про це повідомила прес-служба агентства в понеділок, 27 травня. У список потрапили четверо народних депутатів:

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - член фракції БПП Андрій Павелко та Денис Омельянович з "Оппоблока".

За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення - Ігор Котвицький ("Народний фронт").

За зовнішніми ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані - Михайло Гаврилюк ("Народний фронт").

Новини
НАЗК викликало нардепів та прокурорів: що відомо

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ Олексій Тахтай потрапив в список за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства.

Ще двох колишніх членів Центральної виборчої комісії Андрія Магера і Юрія Данилевського викликано за ознаками несвоєчасного подання декларацій перед звільненням і після звільнення за 2018 рік.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Укрінформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАЗК відправило до суду справи проти народних депутатів Євгена Бакуліна (позафракційний) і Ярослава Дубневича (БПП).

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Особи
Андрій ПавелкоІгор КотвицькийМихайло ГаврилюкОлексій ТахтайАндрій Магера
Місце
Україна
Тег
НАЗК
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