Називав "скотом" і бив палицею: розкрилася правда про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко

Батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" і "скотом".

Про те, як жила сім'я, розповіли в ефірі програми "Говорить Україна" жителі Іванівки на Одещині, де і трапилася трагедія. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я тримала контейнер на ринку, ми були поруч, я все чула... Він (батько Миколи, – Ред.) вічно їх принижував, обзивав, він навіть бив їх. Рік тому діти були вже дорослі, Колю ми ось цього не бачили, а старший, він їм допомагав. Він його палицею перетягнув, і так дитина йшла через весь базар із палицею. Він вічно їх паскудив, бив, мама навіть слова не говорила", – поділилася місцева мешканка Ганна Зборовчук.

Даша Лук'яненко

За її словами, батько не раз допускав грубі висловлювання в бік синів: називав їх "сволотою", "скотом" і "падлом", а також погрожував вбити.

Ще одна знайома родини Анжеліка Кришталь підтвердила, що знущання дійсно мали місце. Дівчина розповіла, що в Іванівці ходили чутки про те, що батьки могли навіть розбещувати Миколу і його брата.

Батьки вбивці Даші Лук'яненко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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