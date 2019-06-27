Називав "скотом" і бив палицею: розкрилася правда про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко

Батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" і "скотом".
Про те, як жила сім'я, розповіли в ефірі програми "Говорить Україна" жителі Іванівки на Одещині, де і трапилася трагедія. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Я тримала контейнер на ринку, ми були поруч, я все чула... Він (батько Миколи, – Ред.) вічно їх принижував, обзивав, він навіть бив їх. Рік тому діти були вже дорослі, Колю ми ось цього не бачили, а старший, він їм допомагав. Він його палицею перетягнув, і так дитина йшла через весь базар із палицею. Він вічно їх паскудив, бив, мама навіть слова не говорила", – поділилася місцева мешканка Ганна Зборовчук.
Даша Лук'яненко
За її словами, батько не раз допускав грубі висловлювання в бік синів: називав їх "сволотою", "скотом" і "падлом", а також погрожував вбити.
Ще одна знайома родини Анжеліка Кришталь підтвердила, що знущання дійсно мали місце. Дівчина розповіла, що в Іванівці ходили чутки про те, що батьки могли навіть розбещувати Миколу і його брата.
Батьки вбивці Даші Лук'яненко
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Дар'я Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і не повернулася додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.
19 червня було знайдено тіло Дар'ї. Співробітники поліції витягли голий труп з вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному грунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної дівчинки.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині" на сайті "OBOZREVATEL".