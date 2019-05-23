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/Розслідування

Сергей Ляшенко
Сергей Ляшенко
Журналіст, ЗапоріжжяВсі статті автора

"Наздогнали і почали бити": подробиці жорстокого вбивства АТОвця у Запорізькій області

7.2тЧитати матеріал російською

21 травня в Енергодарі Запорізької області поховали ветерана АТО, учасника боїв під Маріуполем, співзасновника організації "Захисники України" Євгена Бабанського, якого разом зі своїм побратимом з 55-ї бригади по-звірячому побили троє місцевих жителів.

В результаті нападу Бабанський впав у кому і за кілька годин помер. Незважаючи на те, що в Енергодар для порятунку воїна екстрено прибула бригада нейрохірургів із Запоріжжя, вони не змогли розпочати операцію, оскільки в місті не знайшлося апарата МРТ.

Другий потерпілий з переломом щелепи і множинними травмами голови наразі перебуває у 5-й міській лікарні Запоріжжя.

Хто і чому розправився з ветераном АТО і як головний підозрюваний намагається уникнути правосуддя — у матеріалі OBOZREVATEL.

Євген Бабанський

Євген Бабанський

Facebook Ольги Решетилової

"Це був явно не один удар"

Поліція оперативно встановила особи нападників, і з'ясувала, хто завдав смертельного удару, який спричинив смерть Євгена Бабанського.

Нині Енергодарське відділення поліції ГУНП у Запорізькій області відкрило кримінальне провадження за статтею 121 ч.2 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Однак слідчі досі не ознайомили адвокатів потерпілої сторони з матеріалами справи.

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Як розповів OBOZREVATEL друг і адвокат сім'ї Бабанських Артем Дубков, з офіційних документів йому випало бачити лише довідку про смерть.

"У довідці зазначено, що смерть настала в результаті удару тупим предметом. З висновком судмедексперта і матеріалами справи поки не ознайомлений. Слідчі не надали нам ці матеріали, тому поки рано говорити про те, чи буде поліція намагатися покривати підозрюваного. Однак, судячи з обличчя, яке я бачив на похороні (Женя не був на себе схожий), це був явно не один удар, і невідомо чим ці удари завдавалися", пояснив Дубков.

Причини нападу

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що четверо чоловіків — жертви і нападники — спокійно спілкувалися на лавці в центрі Енергодара. Пізніше між ними трапився конфлікт, який незабаром припинився.

Ветерани АТО Євген і Геннадій розійшлися зі своїми співрозмовниками (хлопцями приблизно 30-ти років), і попрямували по домівках. Однак останні не заспокоїлися і, за словами джерела, покликали на допомогу свого знайомого Романа Ганжу, наздогнали колишніх бійців і почали їх бити.

Роман Ганжа

Роман Ганжа

Facebook Романа Ганжі

Після безлічі ударів по голові і тілу Євген Бабанський впав на землю, вдарившись потилицею. Нападники продовжили побиття чоловіків, а потім втекли.

Після затримання підозрюваних поліцейські зняли з них свідчення і відпустили.

Коли Євген Бабанський помер, у справі почали коїтися досить дивні речі. У поліцію нібито з явкою з повинною з'явився Роман Ганжа. Він зізнався, що один раз вдарив Євгена, і то задля самооборони. Сам же Роман, будучи близьким родичем директора КНП "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги", наразі "заліг" на стаціонар до лікарні, де йому поставили діагноз перелом щелепи.

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Хоча, як повідомило інформоване джерело OBOZREVATEL, хлопець цілком нормально почувається. Його поклали одного в багатомісній палаті, таким чином ізолюючи від сторонніх очей.

За словами нашого співрозмовника, решта двоє учасники конфлікту поширюють у місті чутки, ніби АТОвець сам напав на Романа, нібито за те, що той розмовляє російською мовою. Однак Енергодар переважно російськомовне місто, і Євген ніколи не відрізнявся націоналістичними ідеями.

Більше того, друзі та знайомі Євгена Бабанського стверджують, що чоловік завжди був спокійним. А після затримання свого побратима Євгена Панова російськими спецслужбами взагалі вирішив відставити активістський рух, віддаючи ще більше часу сім'ї.

Водночас джерело у прокуратурі повідомило нам зовсім іншу версію подій. "Вони буянили п'яні. Проходив пацан поруч, вдарив одного і другого. Один невдало впав після удару. В результаті труп", заявив він.

Що відомо про загиблого

Євген Бабанський з 2014 по 2015 рік служив у розвідвзводі 55-ї артилерійської бригади. Брав участь у важких боях під Маріуполем. Після демобілізації, разом із Євгеном Пановим організували громадську організацію "Захисники України".

У Євгена Бабанського залишилася дружина і неповнолітня дочка. Також, у нього є дочка від першого шлюбу.

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Автор
Сергей ЛяшенкоСергей Ляшенко
Тема
Ексклюзив
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Уважают" атошнико, ой "уважают"- то избивают, то убивают, то выгоняют. Народная любовь.
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Kom AV
Kom AV
Так и не понятно, а из-за чего произошла драка. В легкую можно предположить несколько причин, начиная с коммерческой кончая идеологической. Как вариант наезд "хероев" на состоятельных людей, денег проще хотели, под предлогом помощи АТО. Судя по тому какую они учредили организацию, это скорей всего так.
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Rus Alex
Rus Alex
Есть ещё нормальные мужики в Украине
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Rus Alex, есть. Но вот такие нелюди их убивают...
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