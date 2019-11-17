Головна Новини
17 листопада • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Навіщо вони нам?" Окупанти Криму прокоментували повернення українських кораблів

3.4т
Читати матеріал російською

Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів.

У коментарі виданню "Комсомольская правда" він оголосив, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє виключно добрі наміри.

"Історія була очікуваною. Ну навіщо нам ці кораблі потрібні? Ми їх залишали у себе через те, що слідство йшло. Ми оцінили дії цих кораблів восени минулого року, як провокацію. Як порушення територіальних вод Російської Федерації, її державних кордонів", – сказав він.

Росія повернула Україні кораблі

Росія повернула Україні кораблі

Кадр з відео

Новини
Чому Україні не потрібні захоплені Путіним кораблі: журналіст розкрив серйозний нюанс

На думку Цекова, Росія повернула захоплені кораблі Україні, тому що слідство дійсно закінчено.

Росія повернула Україні кораблі

Росія повернула Україні кораблі

Калре з відео

"Треба характеризувати це, як нашу добру волю. Ми зайвий раз демонструємо, що готові будувати нормальний діалог із Україною. З усіх питань. У тому числі, в нормандському форматі. До того ж, ми не є стороною, яка з Україною конфліктує. Вони постійно намагаються в це перевести. А ми постійно демонструємо свої добрі наміри", – додав він.

За словами Цекова, інформація до передачі кораблів була засекреченою, але "явно відчувалося, що це станеться".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
34
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
что взамен продал или отдал зеленский путину? часть Украины или свободу слова? или слил всу? скоро узнаем!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Клим Чугункин
Клим Чугункин
У вукраинцев разрыв шаблона. Они уже не знают, что делать, поэтому по старой привычке решили спеть гимн и потужно дристануть себе в шаровары.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не можем же мы украину без флота оставить, это же половина всех кораблей украины
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги