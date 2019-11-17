"Навіщо вони нам?" Окупанти Криму прокоментували повернення українських кораблів

Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів.

У коментарі виданню "Комсомольская правда" він оголосив, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє виключно добрі наміри.

"Історія була очікуваною. Ну навіщо нам ці кораблі потрібні? Ми їх залишали у себе через те, що слідство йшло. Ми оцінили дії цих кораблів восени минулого року, як провокацію. Як порушення територіальних вод Російської Федерації, її державних кордонів", – сказав він.

Росія повернула Україні кораблі Кадр з відео

На думку Цекова, Росія повернула захоплені кораблі Україні, тому що слідство дійсно закінчено.

Росія повернула Україні кораблі Калре з відео

"Треба характеризувати це, як нашу добру волю. Ми зайвий раз демонструємо, що готові будувати нормальний діалог із Україною. З усіх питань. У тому числі, в нормандському форматі. До того ж, ми не є стороною, яка з Україною конфліктує. Вони постійно намагаються в це перевести. А ми постійно демонструємо свої добрі наміри", – додав він.

За словами Цекова, інформація до передачі кораблів була засекреченою, але "явно відчувалося, що це станеться".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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