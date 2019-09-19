Навіщо Росії перейменовувати Крим: розкрита мета окупантів

Скандальна пропозиція перейменувати анексований Крим на Тавриду, щоб зміцнити його "російський статус", це спроба окупантів відвернути увагу жителів півострова від реальних проблем.

Так пояснив ініціативу перейменування Криму колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі в ефірі ObozTV.

"Це чергова спроба відвернути увагу громадян, які проживають на окупованій території, від насущних проблем. Які пов'язані з екологією, з відсутністю належних зарплат, медичного обслуговування тощо", – сказав Куркчі.

Він уточнив, що весь цей комплекс проблем на окуповану територію привнесла саме країна-агресор.

"А створення таких гучних інфоприводів – просто піар-хід", – наголосив Куркчі, який з 2016-го по вересень 2019 року опікувався у міністерстві кримськими питаннями.

Фахівець додав, що в самому Криму деякі представники окупаційної влади теж не підтримали ініціативу, заявивши, що "це зовсім не те, чим потрібно сьогодні займатися". "Тобто там йде і внутрішня боротьба на політичному рівні", – резюмував він.

Окупанти запропонували перейменувати Крим burn-media.ru

Як писав OBOZREVATEL, ініціативу про перейменування захопленого Росією півострова на "Республіку Крим - Тавриду" підтримав т.зв. віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов.

Раніше із самою ініціативою виступив глава національно-культурної автономії греків Криму "Таврида" Іван Шонус. Він вважає, що це зміцнить "російський статус півострова".

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