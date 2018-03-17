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Тягне на статтю: за що доведеться відповідати Рубану

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Заарештованому керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану доведеться як мінімум відповідати перед судом за спробу провезення зброї з окупованих територій.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Стариков.

"Я бачу, що дійсно Рубан на 263 статтю Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. - Ред.) наробив. Але те, що він по 258-й (підготовка до теракту) проходить. Якщо він віз зброю, то не можна говорити, що він буде здійснювати терористичний акт. Наприклад, взяли на вулиці людину з незаконною зброєю, а їй правоохоронці кажуть: ти готував теракт на вищу посадову особу", - зазначив він.

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За його словами, поки слідство надало дуже слабкі докази того, що той дійсно планував теракт.

"Є ще суб'єктивна сторона - це прямий умисел. Тобто, це те, що людина має сказати, що, так, дійсно я хотів це зробити, і це все задокументовано", - підкреслив Стариков.

Як повідомляв "Обозреватель", глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу в Києві заявив, що Володимир Рубан у змові з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком готували кривавий теракт в Києві.

У свою чергу Захарченко заявив, що зустрічався з Рубаном, але це було давно.

СБУ надала докази провини Рубана, опублікувавши відео, на якому показано його переміщення на підконтрольній терористам території, а також завантаження бойовиками в мікроавтобус зброї. Більш того, було оприлюднено аудіозапис, на якому Рубан перераховує зброю.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЕксклюзивПряма трансляціяОбозреватель TVЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир РубанОлег Стариков
Місце
Україна
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