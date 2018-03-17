Тягне на статтю: за що доведеться відповідати Рубану

Заарештованому керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану доведеться як мінімум відповідати перед судом за спробу провезення зброї з окупованих територій.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Стариков.

"Я бачу, що дійсно Рубан на 263 статтю Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. - Ред.) наробив. Але те, що він по 258-й (підготовка до теракту) проходить. Якщо він віз зброю, то не можна говорити, що він буде здійснювати терористичний акт. Наприклад, взяли на вулиці людину з незаконною зброєю, а їй правоохоронці кажуть: ти готував теракт на вищу посадову особу", - зазначив він.

За його словами, поки слідство надало дуже слабкі докази того, що той дійсно планував теракт.

"Є ще суб'єктивна сторона - це прямий умисел. Тобто, це те, що людина має сказати, що, так, дійсно я хотів це зробити, і це все задокументовано", - підкреслив Стариков.

Як повідомляв "Обозреватель", глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу в Києві заявив, що Володимир Рубан у змові з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком готували кривавий теракт в Києві.

У свою чергу Захарченко заявив, що зустрічався з Рубаном, але це було давно.

СБУ надала докази провини Рубана, опублікувавши відео, на якому показано його переміщення на підконтрольній терористам території, а також завантаження бойовиками в мікроавтобус зброї. Більш того, було оприлюднено аудіозапис, на якому Рубан перераховує зброю.