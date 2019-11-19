Нацгвардія просунулася вперед: українські військові зайняли важливу висоту на Донбасі. Відео

Військові Національної гвардії України просунулися вперед у районі Горлівки на Донбасі і відвоювали важливу висоту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що українським військовим вдалося відбити у противника частину місцевого цвинтаря. "Він іде в напрямку бойовиків. Фактично між нами могили", – розповів військовослужбовець "Абу".

Нацгвардія відвоювала частину Донбасу

Бійці відзначили, що по теорії слід було б прокопати окопи ще трохи правіше, але там уже розташовані перші могили.

Воїн "Добрий" поділився, що перші кілька днів йому все ж було некомфортно. Незабаром він звик і запевнив, що не забобонний: "І земля наша, і цвинтар наш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові на самій околиці тимчасово окупованого Донецька скористалися туманом і в сутінках провели блискучу операцію.

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