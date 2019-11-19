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19 листопада • оновлено в 23:37
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Нацгвардія просунулася вперед: українські військові зайняли важливу висоту на Донбасі. Відео

6.6т
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Військові Національної гвардії України просунулися вперед у районі Горлівки на Донбасі і відвоювали важливу висоту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що українським військовим вдалося відбити у противника частину місцевого цвинтаря. "Він іде в напрямку бойовиків. Фактично між нами могили", – розповів військовослужбовець "Абу".

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Нацгвардія відвоювала частину Донбасу

Нацгвардія відвоювала частину Донбасу

Бійці відзначили, що по теорії слід було б прокопати окопи ще трохи правіше, але там уже розташовані перші могили.

Воїн "Добрий" поділився, що перші кілька днів йому все ж було некомфортно. Незабаром він звик і запевнив, що не забобонний: "І земля наша, і цвинтар наш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові на самій околиці тимчасово окупованого Донецька скористалися туманом і в сутінках провели блискучу операцію.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Національна гвардія
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Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наших "военов света" постоянно тянет к могилам.. Случайность? Не думаю..
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3
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А саму Горловку сил взять не хватило?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну не смешно ли? "....отвоевали важную высоту. - удалось отбить у противника часть местного кладбища "
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