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9 грудня • оновлено в 13:21
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"Не можна вірити!" Бійці ООС поділилися очікуваннями від "нормандської зустрічі"

1.4т
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Бійці АТО/ООС на Донбасі здебільшого "не очікують нічого доброго" від зустрічі глави РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

Про настрої на фронті напередодні саміту в "нормандському форматі" розповів учасник Операції об'єднаних сил Сергій Дорошенко в ефірі ObozTV.

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"У хлопців, які беруть участь у цій війні із самого початку, настрої не райдужні. Ми нічого доброго від цієї зустрічі не очікуємо", – наголосив Дорошенко.

"Ті, хто вже почали приходити з 2016-2017 рр., хто багато чого не бачив – їм загалом байдуже. Вони багато чого не розуміють, що зараз відбувається в країні", – додав він.

Дорошенко не виключив, що Росія може використати ескалацію конфлікту як метод тиску на Україну. "Все залежатиме від сьогоднішніх переговорів", – зазначив він.

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На прохання висловити свою особисту думку про те, чи варто Володимиру Зеленському розмовляти з Путіним, військовий різко відповів:

"То розмовляти потрібно. А сенсу від його (Путіна. – Ред.) обіцянок чи запевнень? Ось у нас є і Будапештський меморандум, і ще договори... Їм (Росії. – Ред.) не можна вірити. Їхні слова нічого не варті. Ну добре, домовляться вони про якесь відведення. А росіяни підійдуть вперед, як уже було у Станиці Луганській, де вони зайняли наш берег мосту. І де реакція? Хто впливатиме на цю Росію? Меркель зі своєю стурбованістю?"

"Яку вони (Росія. – Ред.) відповідальність понесуть за невиконання своїх домовленостей, яких сьогодні досягнуть у Франції? Жодної", – попередив боєць ООС.

У Twitter запустили флешмоб зі зверненням до Меркель і Олланд: "Press Putin, not Ukraine!" ("Тисніть на Путіна, не на Україну") #NormandyFormat

У Twitter запустили флешмоб зі зверненням до Меркель і Олланд: "Press Putin, not Ukraine!" ("Тисніть на Путіна, не на Україну") #NormandyFormat

twitter.com/avalaina

OBOZREVATEL нагадує, що знакова зустріч у "нормандському форматі" розпочнеться у Парижі о 15:55 (за київським часом) у понеділок, 9 грудня. В рамках саміту відбудеться і перша розмова віч-на-віч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Напередодні зустрічі, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе" .

Головне, що потрібно знати перед історичною подією – у нашому матеріалі.

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Автор
Наталія Глазова
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чего ждать ,срите сразу в шаровары, херой ссаные.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Смена власти в Киеве окончательно убедила большинство "воинов света" в бесперспективности и очевидной глупости преступной во,йны в Донбассе. Сейчас воины майдановского каганата предпочитают сохранять свою жизнь и здоровье, а не воевать за интересы заокеанских олигархов, презирающих и ненавидящих Украину и её народ.
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