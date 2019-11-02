Наші вистояли! У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

На Донбасі під час бойових дій 1 листопада, незважаючи на обстріли, втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Війна на Донбасі thedailybeast.com

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні штабу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 7 обстрілів:

двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки – зі стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

два рази біля Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Мар'їнки – з СПГ та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 6 обстрілів:

біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

двічі поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького – з автоматичних гранатометів.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом з Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

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