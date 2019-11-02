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2 листопада • оновлено в 08:43
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Наші вистояли! У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

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На Донбасі під час бойових дій 1 листопада, незважаючи на обстріли, втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

thedailybeast.com

Новини
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"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні штабу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 7 обстрілів:

  • двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

  • біля Талаківки – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • два рази біля Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Мар'їнки – з СПГ та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 6 обстрілів:

  • біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

  • двічі поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

  • неподалік Хутора Вільного – з великокаліберних кулеметів;

  • біля Троїцького – з автоматичних гранатометів.

Наші вистояли! У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом з Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
По Днепру или по Збручу ?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Из этого списка обстрелов, хоть что-то ОБСЕ подтверждает ? Почему они не делают заявлений если есть нарушения ? А тогда это могут быть чьи-то фантазии, на почве чего, это другой вопрос.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нажрались метилового спирта и выстояли?
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