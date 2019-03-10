"Нас всіх переб'ють!" Засновник "ДНР" влаштував істерику в мережі через міць ЗСУ

Засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій міці перед терористами.
Правдою про запаси бойовиків він поділився на сторінці в соцмережі. Пост екс-ватажка "ДНР" опублікував у Twitter блогер Necro Mancer.
"Мабуть, багато живе Україна – в вікно бійниці прилетіла керована ракета. Ніхто не постраждав, руйнувань майже немає – тільки осад у вигляді професійної заздрості", – написав терорист.
Олександр Ходаковський
Газета.ру
За словами Ходаковського, їм доводиться спати в обнімку з "недоторканним запасом" і намагатися не допускати марної трати патронів, щоб не "залишитися з голим задом".
"Якщо так справа далі піде – то нас потихеньку переб'ють, і не буде кому навіть НЗ у хід пустити. Javelin нам не потрібно – ми і з тим, що простіше, в смуток увігнати можемо. Дайте тільки", – поскаржився він.
# Ходаковський : "якщо так справа і далі піде - то нас потихеньку переб'ють" # всетаки https://t.co/sy6cUnqE8o pic.twitter.com/7uqVf0KyMk- Necro Mancer (@ 666_mancer) 10 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський заявив, що справжньою метою терористів було "відрубати" частину України.
Ходаковський також визнав, що в 2014 році виконував чужі накази під прикриттям "ополченців".
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