"Нас всіх переб'ють!" Засновник "ДНР" влаштував істерику в мережі через міць ЗСУ

Засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій міці перед терористами.

Правдою про запаси бойовиків він поділився на сторінці в соцмережі. Пост екс-ватажка "ДНР" опублікував у Twitter блогер Necro Mancer.

"Мабуть, багато живе Україна – в вікно бійниці прилетіла керована ракета. Ніхто не постраждав, руйнувань майже немає – тільки осад у вигляді професійної заздрості", – написав терорист.

Олександр Ходаковський Газета.ру

За словами Ходаковського, їм доводиться спати в обнімку з "недоторканним запасом" і намагатися не допускати марної трати патронів, щоб не "залишитися з голим задом".

"Якщо так справа далі піде – то нас потихеньку переб'ють, і не буде кому навіть НЗ у хід пустити. Javelin нам не потрібно – ми і з тим, що простіше, в смуток увігнати можемо. Дайте тільки", – поскаржився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський заявив, що справжньою метою терористів було "відрубати" частину України.

Ходаковський також визнав, що в 2014 році виконував чужі накази під прикриттям "ополченців".

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