Наркотики і алкоголь за кермом: в Україні за добу попалися 680 горе-водіїв

За добу, 11 червня, в Україні 688 осіб зловили на керуванні транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У Facebook Національної поліції України зазначено, що стосовно порушників склали протоколи за статтею 130 КУпАП.

Санкція передбачає штраф від 102 тис. до 40,8 тис. грн з позбавленням прав від 1 до 10 років.

"Цей факт свідчить про як мінімум 688 безвідповідальних людей в нашій країні, які піддавали небезпеці себе та оточуючих. Це 688 ситуацій, через які могли загинути люди. Зробіть мінімальне зусилля для своєї безпеки! Керуйте відповідально!" - закликали в Нацполіції.

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