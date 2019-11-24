Нариваються на Путіна: Сербія зізналася, що її зброя пішла на Донбас

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю в Україну. Водночас зізнався, що сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Таке зізнання він зробив 23 листопада в Північній Македонії – у відповідь на оприлюднені опозиціонеркою Марінікою Тепіч документи про зустріч представника України з представниками сербського військового заводу "Крушік". Про це повідомляє портал N1info.

"Вони звинуватили нас у вбивстві російських дітей у Донецьку і Луганську, тому що ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення відносин між нашою країною і Росією. Вони показали документ, який повинен продемонструвати провину Сербії", – сказав Вучич.

Александар Вучич

Зазначається, що згідно з оприлюдненими опозиціонеркою даними, сербська компанія "Техноремонт" придбала партію мін виробництва заводу "Крушік" у продавця Jugoimport SDPR. А незабаром перепродала польській компанії Nattan, представником якої значився громадянин України Віталій Демент’єв. Так боєприпаси й опинилися в Україні.

Вучич заявив, що мінторгівлі Сербії дійсно дозволило "Техноремонту" продати зброю Nattan. Водночас підкреслив, що в документах, які надала Тепіч, компанія названа лище кінцевим одержувачем.

Александар Вучич зізнався, що сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту Скриншот із відео

За його словами, хоча все було зроблено за законом і угода була "чиста, як сльоза", місцеві спецслужби заздалегідь попереджали Службу зовнішньої розвідки Росії щодо можливого реекспорту озброєння в Україну.

Вучич також запевнив, що в агентства безпеки й інформації Сербії була зустріч із представниками компанії "Техноремонт", під час якої другим нібито говорили "не грати і не експортувати в Україну цю зброю, а також не погрожувати відносинам із Росією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС України повинен поцікавитися у Польщі, чому вони пропустили російський літак зі зброєю для Сербії всупереч санкціям Євросоюзу. Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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