Нардеп Дубневич заарештований: всі подробиці

Суд постановив заарештувати народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

У четвер, 7 листопада, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляційну скаргу адвоката Дубневича і залишив його під вартою до 31 грудня. Депутат був заарештований прямо в будівлі суду.

У САП відзначили, що нардепа підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

При цьому Апеляційна палата знизила суму застави зі 100 до 90 мільйонів гривень. Однак Дубневич заявив, що встиг зібрав тільки 50 мільйонів.

Ярослав Дубневич

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

Водночас 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича також прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал