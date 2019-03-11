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Напав і намагався зґвалтувати: на Рівненщині на гарячому спіймали педофіла

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На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка за розпусні дії щодо малолітньої.

Так, приблизно о 13:30 9 березня у Здолбунові раніше судимий за статеві злочини зловмисник напав на 11-річну дівчинку й намагався вчинити з нею розпусні дії, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

На крик дитини з квартири в коридор вибігла мама дівчинки, а чоловік утік. Працівники кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції завдяки камерам відеоспостереження встановили особу зловмисника.

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Напав і намагався зґвалтувати: на Рівненщині на гарячому спіймали педофіла

Ним виявився раніше судимий за статеві злочини щодо неповнолітніх 32-річний місцевий житель. Його розшукали неподалік від місця проживання і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомо, що в 2013 році обвинуваченого у трьох аналогічних злочинах засудили до п'яти років позбавлення волі. Тоді правоохоронці за результатами обшуку у його квартирі вилучили особистий комп'ютер, де виявили відео порнографічного змісту за участю дітей.

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У 2016 році за зразкову поведінку і відповідно до "Закону Савченко" зловмисник вийшов на свободу.

Слідчі Здолбунівського відділення поліції повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років. З дівчинкою зараз працюють психологи та працівники ювенальної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 38-річний чоловік навмисне оголився перед 12-річною дівчинкою посеред вагону метро.

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УкраїнаРівне
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
АТОшник наверняка, эти твари за тем у пошли на Донбасс убивать, насиловать...
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