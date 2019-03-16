Напартачили з мостом: з'ясувалася причина НП із кораблем у Керченській протоці

Судно Maryland під прапором Ліберії сіло на мілину в Керченській протоці через обміління дна і відкладення піску, викликане будівництвом Росією Керченського моста.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. Відзначається, що причиною обміління дна можуть бути велика кількість опор Керченського моста, які "займають значну площу дна в Керченській протоці, а також перешкоджають природному перетоку води з Азовського в Чорне море".

"Технічні характеристики судна (Maryland) дозволяли безперешкодно здійснити вихід з Азовського в Чорне море. Однак, незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст у черговий раз став перешкодою для вільного проходу суден з Азовського в Чорне море", – сказано в повідомленні.

Корабель серії Maryland VesselFinder

Висота судна Maryland становить 13,9 метрів, а його максимальна осадка 7,7 метрів. При цьому Росія встановила обмеження по осаду судів на позначці 8 метрів.

У районі повороту з Чушкінского на Єнікальське коліно Керч-Єнікальського каналу, глибина конструкції на цій ділянці – 8,3 метра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Москві спалахнув корабель, пришвартований у Нагатінському затоні Москва-ріки на території суднобудівного і судноремонтного заводу.

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