Напад на Стерненка: поліція прийняла рішення з охорони активіста

Екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко, на якого напали з ножем 24 травня, будуть охороняти співробітники поліції особливого призначення.

Як повідомив начальник управління превентивної діяльності в ГУ НП в Одеській області Іван Іщенко, відповідний наказ надійшов від голови ГУ НП в Одеській області Дмитра Головіна за постановою слідчого у справі, передає Odessa.Online.

Відзначається, що охорона буде надана Стерненко в якості свідка. Також правоохоронці охоронятимуть його дівчину.

Нагадаємо, в результаті нападу на Стерненко активіст вбив одного з нападників, заявивши, що застосував самооборону.

26 травня Стерненко несподівано вигнали з Одеської міської лікарні №1, незважаючи на погане самопочуття. В цей же день поліція прийняла несподіване рішення по другому нападнику на активіста.

Це вже третій напад на Стерненко. 7 лютого Стерненко побили поруч з його будинком. 1 травня невідомий вистрілив в нього ззаду з травматичної зброї. Після цього активіст просив про надання охорони, однак йому було відмовлено.