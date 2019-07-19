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Намагався врятувати друга: з'явилися подробиці трагічної смерті воїнів ЗСУ на Донбасі

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У п'ятницю, 19 липня, на Донбасі загинули воїни Збройних сил України Олександр Бардалим і Джерелейко Роман.

Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ухман, опублікувавши фото військовослужбовців. "Хлопці загинули, захищаючи українську землю", – наголосив він.

"Олександр Бардалим, Саша, друг Бармалей, так називали його друзі, побратими. Він був душею компанії і реальним бійцем, який крок за кроком ішов до мети – звільнення України від окупантів", – написав журналіст. Як уточнив він, військовий загинув, намагаючись врятувати бойового побратима.

Новини
На Донбасі загинув снайпер ЗСУ: фото Героя

Ілюстрація. ЗСУ на Донбасі

Ілюстрація. ЗСУ на Донбасі

Інформатор

"Джерелейко Роман, іще один воїн і захисник України. Його немає більше з нами. Він теж загинув від рук кремлівських покидьків. Хлопці, ви Герої!" – додав Ухман.

Загиблі воїни

Загиблі воїни

facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Загиблі воїни

Загиблі воїни

facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Нагадаємо, двоє військових 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила загинули ввечері від снайперського вогню. Трагедія сталася на північних околицях окупованого Донецька.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі під час засідання в Мінську. Воно буде оголошено в ніч на 21 липня.

  • У групі наголосили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

  • Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що перемир'я може бути стійким і довгостроковим.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Збройні сили України смерть ООС Новини Донбасу фотографии
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Какое перемирие, этих шавок кремля надо выстреливать до самой границы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
говорили же, не провоцируйте и брысь из серой зоны
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Толкачев Юрий
Толкачев Юрий
...кто в это перемирие верит?
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