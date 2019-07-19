Намагався врятувати друга: з'явилися подробиці трагічної смерті воїнів ЗСУ на Донбасі

У п'ятницю, 19 липня, на Донбасі загинули воїни Збройних сил України Олександр Бардалим і Джерелейко Роман.

Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Михайло Ухман, опублікувавши фото військовослужбовців. "Хлопці загинули, захищаючи українську землю", – наголосив він.

"Олександр Бардалим, Саша, друг Бармалей, так називали його друзі, побратими. Він був душею компанії і реальним бійцем, який крок за кроком ішов до мети – звільнення України від окупантів", – написав журналіст. Як уточнив він, військовий загинув, намагаючись врятувати бойового побратима.

Ілюстрація. ЗСУ на Донбасі Інформатор

"Джерелейко Роман, іще один воїн і захисник України. Його немає більше з нами. Він теж загинув від рук кремлівських покидьків. Хлопці, ви Герої!" – додав Ухман.

Загиблі воїни facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Загиблі воїни facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Нагадаємо, двоє військових 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила загинули ввечері від снайперського вогню. Трагедія сталася на північних околицях окупованого Донецька.

Як писав OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі під час засідання в Мінську. Воно буде оголошено в ніч на 21 липня.

У групі наголосили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що перемир'я може бути стійким і довгостроковим.

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