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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Нам выбирать

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Статистика потерь боевых к не боевым к 2017-му году была - 1/6.

Сейчас она не особо изменилась, если следить за сводками.

Считаю, что правильным шагом было бы оглашение боевых потерь в ежедневных сводках, и небоевых - в еженедельных, или ежемесячно, отдельной строкой.

Самострелы, самоубийства, смерти от болезней, пьяные разборки, несчастные случаи, ДТП - все это регулярно случается как с обычными гражданами, так и с военными.

И не нужно бояться, что общество ужаснется небоевым потерям.

К сожалению, оно ужаснется в первый раз, во второй -удивится, а потом даже перестанет замечать.

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Нечего скрывать в современном мире эти потери.

При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна.

Её нужно интерпретировать.

Выигрывает тот, кто навязывает нарратив.

На данный момент на нашей территории нарратив навязывает РФ. В связи с монополизацией СМИ.

Сокрытие небоевых потерь - не выход.

Выход - донесение правды и украинизация СМИ - даже путем ареста российских активов, закрытия любых пророссийских каналов, принудительной деолигархизации СМИ и т.д.

И государственное виденье войны. Позиция государства.

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Если госполитика- односторонние перемирие, то и ежедневные смерти становятся "инцидентами", а не трагедиями и военными потерями.

Десятки обстрелов в день - это не перемирие.

Убитые и раненные через день - это не перемирие.

Войну не скрыть, не замолчать.

Войну можно или проиграть, или выиграть.

Нам выбирать.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна Генеральний штаб ЗСУ ООС загинули військові
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Так - так - так!... "При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна". Как насчёт фото-видео гипотетических ВС РФ?
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Рожкова Ольга
Рожкова Ольга
Хороший "нарратив" предлагает этот "воин света". Если бойцы ООС сводят счеты с жизнью от посттравматического синдрома, спиваются от безысходности, гробят друг друга в пьяных разборках, травятся некачественными продуктами и питьем, гибнут в ДТП, то надо не повышать качество отбора военнослужащих, мотивации и дисциплины воинской службы для убийства граждан Украины на Донбассе, а правильно учитывать и объяснять остальным гражданам Украины, что такие потери - это нормально. А то российские СМИ объяснят, что настоящие патриоты и бойцы за Родину водку на боевых позициях не жрут, а отражают нападение врага и отстаивают конституционный порядок. И тут возникает следующий вопрос - может на воинов ООС никто и не нападает, а водку они жрут от безделья и деградации всех мотивов участия в этой странной войне.
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Сброд вэсэушный самоликвидируется, в шесть раз быстрее, чем от ополченцев? Это хорошо
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