"Нам не підходить!" В "ДНР" відреагували на амністію на Донбасі

У терористичній "ДНР" заявили, що прописана в Мінських угодах амністія для учасників подій 2014 року на Донбасі "їм не підходить".

За словами так званої обмудсвумен Дар'ї Морозової, законодавство про зняття покарань зі злочинців з ними не було узгоджено, передає один із російських пропагандистських каналів.

"Насправді жодного законопроєкту про амністію немає, вірніше у 2014 році він був ухвалений, але до цього дня він не підписаний президентом України ні Порошенком, ні Зеленським, Крім цього, ми чуємо, що додається дуже багато нових умов до цієї амністії. у будь-якому випадку навіть та амністія, яку вони ухвалили нібито в 2014 році, вона не була узгоджена з нами, з нашими представниками в Мінську, тому вона категорично не підходить для мешканців Донбасу і застосована до нас вона просто не може бути , – заявила Морозова.

Дар'я Морозова Скріншот

Раніше заступник глави МЗС Василь Боднар повідомив, що нині Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимна українська влада. Бути амністованими зможуть тільки деякі категорії злочинців і тільки за діяння, вчинені в 2014 році.

Як писав OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" вважають, що після відновлення контролю за Донбасом бойовики і найманці поїдуть в Росію, тому амністувати їх не доведеться.

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