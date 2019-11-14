Наказували люди Путіна: названі імена причетних до катастрофи МН17 на Донбасі

Терористи на Донбасі в 2014 році постійно контактували з російськими чиновниками і силовиками по адміністративним, фінансовим і військових питань.
Про це йдеться в звіті Об'єднаної слідчої групи, яка розслідує катастрофу малазійського рейсу МН17.
"Подальше розслідування, включаючи телефонні розмови між сепаратистами і російськими урядовцями, дозволяє припустити, що російська служба безпеки ФСБ щодня контактувала з бойовиками по адміністративним, фінансовим і військових питань", – сказано в звіті.
Відзначається, що постійні контакти між сторонами збільшився в першій половині липня 2014 року. Тоді ватажки "ДНР" зідзвонювалися з кураторами з Москви майже кожен день.
"Вони здійснювали зв'язок біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок, в основному, мав місце через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", – відмічено в повідомленні.
Зокрема, в цих розмовах згадується командувач Південним військовим округом РФ, генерал Андрій Сердюков. Також згадується російський міністр оборони Сергій Шойгу, який, "як передбачається, був залучений в це питання на більш ранній стадії".
Катастрофа МН17
Також розслідувачі опублікували стенограми перехоплених розмов бойовиків. У них крім Шойгу і Сердюкова, згадуються прізвища самопроголошеного голови Криму Сергія Аксьонова і глави ФСБ Росії Олександра Бортнікова.
ОСГ стверджує, що є всі ознаки "тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" в розгортанні ЗРК "БУК", з якого був збитий малайзійський Боїнг.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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