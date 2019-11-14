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14 листопада • оновлено в 17:18
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/ Розслідування

Наказували люди Путіна: названі імена причетних до катастрофи МН17 на Донбасі

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Терористи на Донбасі в 2014 році постійно контактували з російськими чиновниками і силовиками по адміністративним, фінансовим і військових питань.

Про це йдеться в звіті Об'єднаної слідчої групи, яка розслідує катастрофу малазійського рейсу МН17.

"Подальше розслідування, включаючи телефонні розмови між сепаратистами і російськими урядовцями, дозволяє припустити, що російська служба безпеки ФСБ щодня контактувала з бойовиками по адміністративним, фінансовим і військових питань", – сказано в звіті.

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Відзначається, що постійні контакти між сторонами збільшився в першій половині липня 2014 року. Тоді ватажки "ДНР" зідзвонювалися з кураторами з Москви майже кожен день.

"Вони здійснювали зв'язок біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок, в основному, мав місце через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", – відмічено в повідомленні.

Зокрема, в цих розмовах згадується командувач Південним військовим округом РФ, генерал Андрій Сердюков. Також згадується російський міністр оборони Сергій Шойгу, який, "як передбачається, був залучений в це питання на більш ранній стадії".

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

Також розслідувачі опублікували стенограми перехоплених розмов бойовиків. У них крім Шойгу і Сердюкова, згадуються прізвища самопроголошеного голови Криму Сергія Аксьонова і глави ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

ОСГ стверджує, що є всі ознаки "тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" в розгортанні ЗРК "БУК", з якого був збитий малайзійський Боїнг.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Владислав Сурков Сергій Шойгу
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Он Алекс
Он Алекс
Империя ( Рейх в переводе на немецкий), которой живет часть упоротых россиян не понимают, что МИР изменился и за все ответят очень больно с презрением от своего же будущего поколения современной России ..
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Он Алекс
Он Алекс
Он Алекс, бороться до «победы» вместе с опг озеро пахан, которого Путин, будут только неудачники, гопники и социопаты, для которых НАРОД только инструмент
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоуны свидомитые если это была вина России или ЛНДР суды давно приняли сторону пострадавших.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, на все своё время ...) и ты ответишь... не обольщайся
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Похоже после этого фейка ,у как-лов затрещит ,жо..а по швам,
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