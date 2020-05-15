Подолью-ка я немного огня в тему государственных награждений непричастных и присваивании чужих заслуг.

Возможно, вы читали у Наты Карташевой, как один рукоблудитель открыл кислородную станцию в клинике, а потом оказалось, что он просто присвоил чужие достижения.

Если вы думаете, что это исключение - то нет. Это нормальная практика сегодня.

Знакомьтесь - волонтерская стомАТОлогия "ТриЗуб Дентал". Которая находится в зоне ООС в Донецкой области и обслуживает военных и местных жителей.

Это на самом деле знаковое место. Там встречаются волонтеры и военные, добровольцы и энтузиасты. Это перевалочное место тех, кто горит Украиной. Там же и работает одноименное радио.

Каково было удивление добровольцев, когда они узнали, что, оказывается, эта стоматология работает благодаря местной власти, которая еще и получила награду от президента за это! Вот только ни стоматологи, ни те, кто получал медицинскую помощь, об этом участии не знают.

Подробнее - в сюжете Михаила Ухмана.

В общем, все как обычно. Присваивание чужих достижений - это самый распространенный челендж для тех, кто при власти...

Владимир Зеленский, я понимаю, что петиция не собрала еще нужного количества голосов, но нельзя ли все же забрать награду? Вы же не л*х, вас же нельзя так провести на ровном месте?

Ну и текст петиции:

"Указом Президента України №4/2020 від 13 січня 2020 року присуджено Державну премію в галузі науки і техніки 2019 року авторам за роботу Р-14 "Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час". Робота була подана Державною Установою "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України".

Волонтери-стоматологи вимагають від Президента України скасувати Указ, оскільки автори-лауреати вчинили свідому фальсифікацію: вигадали "створення і впровадження ними в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги з мережею стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів". Кричущим фактом несправедливості є те, що ніхто з семи лауреатів держпремії не був у зоні АТО (ООС) жодного разу і непричетний ані до організації, ані до практичного надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям та місцевому населенню прилеглих територій. Ніхто з лауреатів нічим і ніколи не долучався до створення мережі стаціонарних, а тим більше мобільних кабінетів.

У зоні АТО (ООС) надають стоматологічну допомогу лише лікарі-волонтери, військові стоматологи, патріотично налаштовані державні та приватно практикуючі лікарі.

Волонтерами було практично забезпечено всі наявні пересувні стоматологічні комплекси, налагоджено надання високоспеціалізованої стоматологічної допомоги, створено принцип Єдиного медичного простору та запроваджено електронну картку з фото-та відео- документацією, забезпечено високоточну діагностику з використанням комп’ютерної томографії та цифрових технологій.

За час роботи волонтерами було прийнято понад 40 тисяч пацієнтів-військовослужбовців.

Автори-лауреати запевнили Державний комітет з премій, що науково обґрунтували Національну програму профілактики основних стоматологічних хвороб, але чомусь наклали на свою роботу… гриф "секретно". Може, тому, що дотепер в лави Збройних Сил і Національної гвардії масово потрапляють (на 95%) стоматологічно хворі військовослужбовці, оздоровлені тільки на папері позитивними висновками медичних комісій? Але якщо це "наукове обґрунтування" є державною або військовою таємницею, то як змогли одержати відкритий доступ до неї науковці з Казахстану, Азербайджану, Гонконгу, що дали публічну оцінку цій "секретній" роботі на сайті Держкомітету з премій? Хіба викрасти і перекласти…

Один з лауреатів є фахівцем зі стоматології дитячого віку і, напевно, не знає, що дітей з української сторони возять на окуповану територію лікувати зуби.

В обману завжди хибна логіка. Він переходить межу не тільки професійної і громадянської етики, але й законодавства. Цинізм лауреатів-плагіаторів, які привласнили собі доброчинну працю волонтерів-стоматологів, обурив волонтерську спільноту. Тому сподіваємося на справедливе рішення на державному рівні.

За дорученням всеукраїнської конференції лікарів-волонтерів "П'ятирічний досвід надання стоматологічної допомоги в зоні АТО/ООС" (05.02.2020) - Ігор Ященко, керівник доброчинного проекту "Тризуб Дентал", капітан запасу".

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