Найманці Путіна влаштували теракт на Донбасі: поранений мирний житель

7 березня бойовики "ДНР" здійснили черговий терористичний акт на Донбасі.

Окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області. Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook

"На одній із крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель", – сказано в повідомленні.

Снайперський обстріл. Ілюстрація ФАН

Уточнюється, що житель міста в цей момент знаходився за кермом авто. Українські військові оперативно евакуювали чоловіка із сектора обстрілу.

"У безпечному місці військовими медиками було надано першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу", – відзначили в ООС.

При цьому 18 грудня 2019 року ворожі снайпери також відкривали вогонь у Мар'їнці. Тоді вони вбили одного жителя.

"Сюди люблять заїжджати з Росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити і відточують стрілецькі навички", – сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, щоб не наражати на небезпеку цивільне населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі в середу, 4 березня, пошкодили газопровід, який проходить поблизу села Новоселівка, через що на місці НП спалахнула пожежа.

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