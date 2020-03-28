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28 березня • оновлено в 08:04
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Найманці Путіна влаштували підлий обстріл на Донбасі: ЗСУ відбили атаку

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У п'ятницю, 27 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі втрат серед українських захисників не було.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 12 раз порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

УНН

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • Поблизу Талаківки ворог випустив шість мін з 82-мм міномета, а також використовував станковий протитанковий гранатомет.

  • По захисникам Павлополя противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм з використанням трьох мін, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

  • Неподалік Водяного ворог зробив обстріл з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

  • У районі населеного пункту Піски зафіксовано два обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

  • У Старогнатівки – з автоматичного станкового гранатомета.

Мапа

Мапа

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи п'ять разів стріляли поблизу населеного пункту Миронівський, по захисникам Південного, неподалік Луганського і поблизу Троїцького.

"На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об'єднаних сил відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів. Вогнем підрозділи припинили всі збройні провокації супротивника", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Ніхто з українських захисників за добу, 26 березня, не загинув і не отримав поранення.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Потери ВСУшных алка-шей с начала месяца 18-200 64-300.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Последние данные, потери группировки север ВСУ за неделю поставили 6-200 7-300 90% Небоевые.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Надо внести панику в рядах ВСУ про коронавирус,они сами разбегутся))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Oleg Oleg, они не рабегутся их западные инструктору хошо в зад имеют.
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