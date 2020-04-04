Найманці Путіна розв'язали смертельні бої на Донбасі і понесли серйозні втрати

У п'ятницю, 3 квітня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі втрат серед українських захисників не було. Військовослужбовцям вдалося ліквідувати трьох російських окупантів.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 16 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС УНН

Десять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

Вранці противник випустив 43 міни 82-го калібру по захисникам Павлополя, а після обіду застосував проти захисників цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З напрямку населеного пункту Каштанове окупанти ввечері обстріляли опорні пункти поблизу Авдіївки, випустивши вісім мін калібру 82 мм, згодом противник відкрив вогонь по цій ділянці зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Протягом доби противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру по околицях Кам'янки і Новотроїцького, а в районі Опитного двічі застосував крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

Мапа mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи шість разів стріляли поблизу населеного пункту Новотошківське, по захисникам Новозванівки і неподалік Луганського.

"Українські захисники вчасно реагували на кожен обстріл з боку окупаційних військ і дали гідну відсіч ворожим підрозділам", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Дніпро терміново евакуювали поранених і травмованих бійців із зони ООС. Українських захисників доставили в міський військовий госпіталь.

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