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25 грудня • оновлено в 04:34
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"Наїздив на бан в Україні": Цимбалюк потролив Путіна за показуху з Кримським мостом

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Журналіст Роман Цимбалюк тонко підколов президента Росії Володимира Путіна за візит до окупованого Криму на відкриття залізничної гілки Кримського моста.

У своєму відеоблозі на YouTube українець зазначив, що глава країни-агресора заробив собі статус нев'їздного в Україну за незаконне відвідування чужої території (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін і Цимбалюк

Путін і Цимбалюк

"Що ж це виходить? Що Володимир Володимирович черговий раз наїздив на бан у вільну Україну? Тому що у нас за законом прописано, що ті, хто відвідує окуповані території, не можуть безперешкодно приїхати на якийсь саміт, наприклад, до Києва. Або зустріч до Києва. І виходить, що керівництву України з керівництвом Росії можна спілкуватися тільки на нейтральній території – то Париж, то Берлін", – пожартував над окупантом Цимбалюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк влаштував яскравий батл з президентом Росії Володимиром Путіним на його щорічній пресконференції 19 грудня. Він пожартував про українські танки на Кубані і запитав, коли Кремль розпустить окупаційні адміністрації в терористичних "Л/ДНР".

  • Пізніше Цимбалюк продовжив публічну суперечку з Путіним після його пресконференції в мережі. Журналіст спростував твердження лідера країни-агресора про те, що ЗСУ нібито використовують винятково радянську бронетехніку.

  • Підводячи підсумки пресконференції Путіна, Цимбалюк зробив висновок, що президент РФ дав зрозуміти, що не збирається йти з Донбасу, як і залишати пост глави країни у 2024 році.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Хо Хол
Хо Хол
Ну все, теперь затроленный Путин спать нормально не сможет, будет переживать. Нельзя же троллить настолько жестоко.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Человек с лицом жёстко выeбaннoгo ocла пытается "тонко" острить, но юмор-то все-равно получается ослиный.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что путину делать в дыре под названием шароварня?) он туда и не собирался)
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