"Наїздив на бан в Україні": Цимбалюк потролив Путіна за показуху з Кримським мостом

Журналіст Роман Цимбалюк тонко підколов президента Росії Володимира Путіна за візит до окупованого Криму на відкриття залізничної гілки Кримського моста.

У своєму відеоблозі на YouTube українець зазначив, що глава країни-агресора заробив собі статус нев'їздного в Україну за незаконне відвідування чужої території (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін і Цимбалюк

"Що ж це виходить? Що Володимир Володимирович черговий раз наїздив на бан у вільну Україну? Тому що у нас за законом прописано, що ті, хто відвідує окуповані території, не можуть безперешкодно приїхати на якийсь саміт, наприклад, до Києва. Або зустріч до Києва. І виходить, що керівництву України з керівництвом Росії можна спілкуватися тільки на нейтральній території – то Париж, то Берлін", – пожартував над окупантом Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цимбалюк влаштував яскравий батл з президентом Росії Володимиром Путіним на його щорічній пресконференції 19 грудня. Він пожартував про українські танки на Кубані і запитав, коли Кремль розпустить окупаційні адміністрації в терористичних "Л/ДНР".

Пізніше Цимбалюк продовжив публічну суперечку з Путіним після його пресконференції в мережі. Журналіст спростував твердження лідера країни-агресора про те, що ЗСУ нібито використовують винятково радянську бронетехніку.

Підводячи підсумки пресконференції Путіна, Цимбалюк зробив висновок, що президент РФ дав зрозуміти, що не збирається йти з Донбасу, як і залишати пост глави країни у 2024 році.

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