Нагорода 100 тис грн: помічник "слуги народу", який збив на смерть пішохода під Запоріжжям, оголошений у розшук

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук помічника народного депутата від партії "Слуга Народу" Богдана Яременка, чинного депутата облради Запорізької області Ярослава Гришина. За інформацію призначили нагороду 100 тис грн.

Інформація про розшук була розміщена на сайті МВС у середу, 19 лютого. При цьому, як повідомляє "Багнет", нагорода призначена за будь-яку інформацію, яка призведе до затримання.

Відзначається, що Гришин зник іще 2 вересня 2019 року, розшукується правоохоронними органами за статтею 286 ч. 2 КК України.

Ярослав Гришин Багнет

Нагадаємо, Ярослав Гришин вчинив смертельну ДТП 24 червня 2018 року приблизно о 21:50 за 20 км від Запоріжжя – депутат зі своєю сім'єю саме повертався з відпочинку в Бердянську трасою Сімферополь – Харків. У результаті загинув батько двох неповнолітніх дітей Анатолій Циганок.

Незважаючи на активність аккаунта Гришина на Facebook, злочинець переховується від слідства, а кримінальну справу намагаються зам'яти.

Гришина оголосили в розшук МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гришин, який вчинив смертельну ДТП, після низки розслідувань і публікацій у ЗМІ відредагував свій пост, в якому повідомляв про страшну подію з його участю.

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