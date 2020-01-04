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4 січня • оновлено в 17:09
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"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"

5.2т
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Наталя Вітренко, що втекла до Росії, мати виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка зняла новорічне привітання для "дорогих товаришів і однодумців", де згадала "забуту" перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Вона заявила, що "диявольські сили заходу" хочуть забрати "нашу гордість за перемогу". Відеозвернення скандальної Вітренко опублікував блогер Денис Казанський у своєму Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео Вітренко стоїть на тлі новорічної ялинки і саморобного плаката. В руках вона тримає букет троянд.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Наталія Вітренко

"Я добре пам'ятаю, як все місто висипало на вулиці, і дітвора бігла до ветеранів і засипала їх квітами. А потім вже на меморіалі слави був просто пагорб з квітів, і я думала, так буде вічно, так буде завжди. Наші діти і внуки ніколи не забудуть подвигу своїх батьків і дідів. Але ні. Виявляється, ці диявольські сили заходу хочуть і це у нас забрати. І цю пам'ять, нашу святу скорботу, нашу гордість за перемогу. Але ми не повинні дозволити їм цього зробити. Тому наступний рік - це рік великої перемоги, 75-річчя. Великої перемоги великого народу в Великій Вітчизняній війні ", – сказала Вітренко.

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Потім вона привітала своїх глядачів з прийдешнім Новим Роком та зробила їм "маленький подарунок". Вона вставила в відеопривітання пісню, яку їй хтось надіслав в інтернеті.

"Я дарую її вам. З Новим роком, дорогі однодумці, дорогі товариші, з новим щастям!", – завершила привітання Вітренко.

"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"

Скріншот з відео

Під відео користувачі залишили більше сотні гнівних коментарів. в Twitter прозвали Вітренко "королевою совка", "комунякою", "чокнутою леніноносіцей" і "нафталіновим дивом".

"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"
"Нафталінове чудо": Вітренко розлютила мережу новорічним привітанням із "совка"

Раніше OBOZREVATEL писав, що Наталя Вітренко, яка втекла до Росії, мати виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, звинуватила українську владу в тому, що та нібито налаштовує народ ненавидіти росіян і "вбиває" минуле СРСР.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Наталія Вітренко
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"Відеозвернення скандальної Вітренко опублікував блогер Денис Казанський у своєму Twitter" Денис Казанский, преданный, но без серебряный вы наш.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украинец здорового человека, а не курильщика.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А СТАТЬЯ ТО АНОНИМНАЯ, то есть - автор не указан, написано что Обозреватель. У Обозревателя стиль такой - что бы люди ругались - а Обозреватель рейтинги показывал.
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