Наєв висловив свою думку про загрозу наступу Росії з території Криму

Безпосередньої загрози нового вторгнення Росії на територію України, згідно з останніми даними, немає.

Таку заяву 6 липня в ефірі ICTV зробив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, коментуючи висловлювання командувача ВМС Олексія Неїжпапи про можливість агресії в Херсонській області.

На думку Наєва, Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози і "не має повної інформації".

"Адмірал Неїжпапа нещодавно був призначений, давав інтерв'ю регіональному ЗМІ. За його розумінням, він сказав, як він бачить, не маючи 100% відомостей про розвиток ситуації, що є сьогодні на таврійському напрямку", – сказав командувач ОС.

Він наголосив, що українські військові посилили всі види розвідки, а головнокомандувач ЗСУ та начальник Генштабу отримують всю необхідну розвідувальну інформацію.

"Беруть участь усі розвідувальні органи держави, а також керівництво Збройних сил України, зокрема головнокомандувач, начальник Генштабу і міністр оборони. Ми щодня отримуємо відомості про ЗС Росії, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності", – розповів Наєв.

Військовий звернув увагу на те, що армія відпрацьовує плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, зокрема й на кримському напрямку.

Він додав, що не бачить загрози створення ударних формувань і з боку "Л/ДНР".

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