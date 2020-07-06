Наєв висловив свою думку про загрозу наступу Росії з території Криму
Сергій Наєв заявив: Олексій Неїжпапа перебільшив загрозу наступу РФ. 5 канал
Безпосередньої загрози нового вторгнення Росії на територію України, згідно з останніми даними, немає.
Таку заяву 6 липня в ефірі ICTV зробив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, коментуючи висловлювання командувача ВМС Олексія Неїжпапи про можливість агресії в Херсонській області.
На думку Наєва, Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози і "не має повної інформації".
"Адмірал Неїжпапа нещодавно був призначений, давав інтерв'ю регіональному ЗМІ. За його розумінням, він сказав, як він бачить, не маючи 100% відомостей про розвиток ситуації, що є сьогодні на таврійському напрямку", – сказав командувач ОС.
Він наголосив, що українські військові посилили всі види розвідки, а головнокомандувач ЗСУ та начальник Генштабу отримують всю необхідну розвідувальну інформацію.
"Беруть участь усі розвідувальні органи держави, а також керівництво Збройних сил України, зокрема головнокомандувач, начальник Генштабу і міністр оборони. Ми щодня отримуємо відомості про ЗС Росії, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності", – розповів Наєв.
Військовий звернув увагу на те, що армія відпрацьовує плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, зокрема й на кримському напрямку.
Він додав, що не бачить загрози створення ударних формувань і з боку "Л/ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю заявив: Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.
У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їх армія нібито готова навіть до потоплення суден противника.