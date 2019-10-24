Надсилають листи з погрозами: в "Л/ДНР" почали створювати базу людей із паспортами України

На Донбасі російські окупанти почали створення електронної бази осіб, які не здали українські паспорти.

Терористи вже почали погрожувати деяким українцям, які відмовилися від отримання "документів" "ДНР" і "ЛНР". Такі дані Головного розвідувального управління опублікували у пресслужбі Міноборони України.

"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу почали черговий етап кампанії паспортизації населення. Для створення електронної бази уточнюється облік місцевих жителів, які не здали посвідчення громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень", – повідомили в Міноборони.

Паспорт України dnews.dn.ua

Пенсіонерам терористи розіслали листи з погрозами припинити виплату пенсій з березня 2020 року, якщо у них будуть відсутні документи про вилучення українського паспорта.

Як писав OBOZREVATEL, ексчиновник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб допустив, що прискорена паспортизація бойовиків так званих "армійських корпусів" "ДНР" і "ЛНР" буде зупиняти бойовиків від спроб добровільно скласти зброю.

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