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НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України

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Співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах довкола "Укроборонпрому".

Про це заявили журналісти Bihus.Info, опублікувавши фінальну частину гучного розслідування про корупцію в оборонній сфері. За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків".

Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали або спускали розслідування на гальма". При цьому стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".

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Зокрема, журналісти показали листування між Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою, які обговорювали суми хабарів, що становили тисячі доларів. Останній також скаржився людині з СБУ на те, що закрити справи в ГПУ "складно і дорого".

НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України

Журналісти розповіли, що НАБУ написало листа "Укроборонпрому", в якому були перераховані ризикові компанії. Серед них була й "Оптимумспецдеталь", яка була задіяна в масштабних угодах.

Однак Жуков і Рогоза через першого заступника голови Бюро Гізо Углаву домоглися виключення цієї компанії зі списку.

НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України
НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України

Журналісти також заявили, що військова прокуратура 3 рази за один рік відкривала справи про махінації, але всі вони так і не торкнулися Гладковського, Жукова та Рогози.

У першій справі засудили фіктивного директора, другу – відправили до фіскалів перевіряти податки, а при розслідуванні третьої правоохоронці дійшли навіть до обшуків в "Укроборонпромі". Однак, як стверджують журналісти, пізніше прокуратура взялася "зачищати сліди".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Дурачкам украинцам...за 2 недели до выборов...алкаш рассказал что он вскрыл...ооо ужас...
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Еще раз перечитал и..... ну них не понимаю. Сумма взяток составляла ТЫСЯЧИ долларов- как пишут авторы. Сорри - закрыть дело, о котором идет звон, за 5-10 тысяч долларов??? Смешно. Я бы (признаюсь) не пачкался бы за такие крохи:)) Да и вопрос - если было так много шума - неужели славная оппозиция в Раде этого шума не слышала. Казалось бы - завопи сразу, что ВЛАДА ЗЛОЧИННА. Так тоже них. И только журналисты трубят во всю. Нет, ребята - НЕУБЕДИТЕЛЬНО звучит ситуация.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Да - я уже задавал такой вопрос минут 10 назад. Мол - шума много, а денег на всю шайку кот наплакал. А коммент исчез. Клянусь - БЫЛО. Если подчистили модераторы - то с чего бы ЭТО?
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