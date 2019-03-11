НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України

Співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах довкола "Укроборонпрому".

Про це заявили журналісти Bihus.Info, опублікувавши фінальну частину гучного розслідування про корупцію в оборонній сфері. За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків".

Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали або спускали розслідування на гальма". При цьому стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".

Зокрема, журналісти показали листування між Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою, які обговорювали суми хабарів, що становили тисячі доларів. Останній також скаржився людині з СБУ на те, що закрити справи в ГПУ "складно і дорого".

Журналісти розповіли, що НАБУ написало листа "Укроборонпрому", в якому були перераховані ризикові компанії. Серед них була й "Оптимумспецдеталь", яка була задіяна в масштабних угодах.

Однак Жуков і Рогоза через першого заступника голови Бюро Гізо Углаву домоглися виключення цієї компанії зі списку.

Журналісти також заявили, що військова прокуратура 3 рази за один рік відкривала справи про махінації, але всі вони так і не торкнулися Гладковського, Жукова та Рогози.

У першій справі засудили фіктивного директора, другу – відправили до фіскалів перевіряти податки, а при розслідуванні третьої правоохоронці дійшли навіть до обшуків в "Укроборонпромі". Однак, як стверджують журналісти, пізніше прокуратура взялася "зачищати сліди".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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