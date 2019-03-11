НАБУ знало про схеми? Розкрито нові деталі скандалу в оборонці України

Співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах довкола "Укроборонпрому".
Про це заявили журналісти Bihus.Info, опублікувавши фінальну частину гучного розслідування про корупцію в оборонній сфері. За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків".
Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали або спускали розслідування на гальма". При цьому стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".
Зокрема, журналісти показали листування між Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою, які обговорювали суми хабарів, що становили тисячі доларів. Останній також скаржився людині з СБУ на те, що закрити справи в ГПУ "складно і дорого".
Журналісти розповіли, що НАБУ написало листа "Укроборонпрому", в якому були перераховані ризикові компанії. Серед них була й "Оптимумспецдеталь", яка була задіяна в масштабних угодах.
Однак Жуков і Рогоза через першого заступника голови Бюро Гізо Углаву домоглися виключення цієї компанії зі списку.
Журналісти також заявили, що військова прокуратура 3 рази за один рік відкривала справи про махінації, але всі вони так і не торкнулися Гладковського, Жукова та Рогози.
У першій справі засудили фіктивного директора, другу – відправили до фіскалів перевіряти податки, а при розслідуванні третьої правоохоронці дійшли навіть до обшуків в "Укроборонпромі". Однак, як стверджують журналісти, пізніше прокуратура взялася "зачищати сліди".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Як з'ясувалося, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
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