НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Юрченка, – Лерос

Кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Як повідомив у Facebook виключений з фракції "СН" нардеп Гео Лерос, помічник взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачались Юрченку за законопроект, пов’язаний з побутовими відходами.
"НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів", – зазначив він.
Тепер очікується санкція Офісу генерального прокурора на вручення Юрченку підозри.
Нагадаємо, Юрченко був обраний по мажоритарному округу №211 у Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.
Після виступу нардепа в Раді у "Слуги народу" почали збирати підписи за його виведення з фракції.
За підсумками збирання підписів нардепа вивели з членів парламентської фракції "СН".
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