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НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Юрченка, – Лерос

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
3,7 т.
НАБУ 'вело' нардепа Юрченка не один місяць

Кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Як повідомив у Facebook виключений з фракції "СН" нардеп Гео Лерос, помічник взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачались Юрченку за законопроект, пов’язаний з побутовими відходами.

"НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів", – зазначив він.

Тепер очікується санкція Офісу генерального прокурора на вручення Юрченку підозри.

Нагадаємо, Юрченко був обраний по мажоритарному округу №211 у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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