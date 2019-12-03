НАБУ затримало "кума" глави ДБР на великому хабарі: всі подробиці

Детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" глави ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Зазначена сума є лише половиною від обіцяної за закриття справи у ДБР.

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"Детективи НАБУ з процесуального керівництва САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою в можливому шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів. Йдеться про ексначальника Головного слідчого управління ГПУ, а також підприємця у сфері будівництва", – йдеться у повідомленні.

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"Колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. США неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів. Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці", – пояснили у НАБУ.

Зі свого боку директор Держбюро розслідувань Роман Труба відповів на звинувачення в тому, що його соратник нібито отримував хабарі, а також на заклик президента Володимира Зеленського про необхідність перезапуску ДБР. За його словами, інформація має неточності і водночас дискредитує репутацію очолюваного ним відомства.

"Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин", – відказав на це Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.

Також у мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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