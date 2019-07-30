Був у розшуку: НАБУ затримало ексзаступника голови поліції Одещини

У вівторок, 30 липня, детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Костянтина Гейка, який переховувався від слідства.

Про це повідомляє пресслужба бюро в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, його разом з ексначальником Дмитром Головіним підозрюють у заволодінні у 2017 році великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.

Костянтин Гейко

НАБУ затримало Костянтина Гейка Пресслужба НАБУ

25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Пресслужба НАБУ

Пресслужба НАБУ

При цьому, Гейку 26 липня вдалося втекти від арешту НАБУ, після чого він був оголошений у розшук. Детективи провели обшук у квартирі Гейка в Одесі, площа якої становить 600 квадратних метрів, проте деталі не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ затримало екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, якого разом з Гейком підозрюють в розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!