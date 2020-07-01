МоваЯзык

Топтеми:

НАБУ взялося за віджим землі у Славському під курорт від "Галнафтогазу"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,4 т.
Курорт Славське

Курорт Славське. Вікіпедія

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування за фактом будівництва нового курортного комлексу компанією "Галнафтогаз" у Карпатах на землі, яку нібито відібрали у людей.

Про це йдеться в повідомленні органу, копії якого опинилися у розпоряджені редакції OBOZREVATEL. У ньому зазначено, що досудове розслідування розпочате 22 червня детективом НАБУ Андрієм Стрекозенком.

"Відомості про про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку із надходженням до НАБУ заяви від 25 травня та ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду Мовчан Наталії Володимирівни від 12 червня", – сказано в документі.

Також в повідомленні наголосили, що попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Повідомлення НАБУ

Повідомлення НАБУ

Відомство розпочало досудове розслідування

Відомство розпочало досудове розслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • скандал у Славському спалахнув через будівництво нового гірськолижного курорту компанією "Галнафтогаз". Місцеві мешканці звинувачують депутатів і голову об'єднаної територіальної громади в тому, що ті незаконно відібрали їхні землі.

  • Серед постраждалих – дві сотні жителів села Верхня Рожанка. Втім місцева влада та представники компанії спростовують свою причетність до махінацій із землею.

УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро України
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування