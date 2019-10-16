Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

НАБУ взялося за Луценка: у чому звинувачує

3.9т Читати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України досліджує факти можливого зловживання колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Як ідеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин", рішення ухвалив Солом'янський суд Києва, який зобов'язав зайнятися розслідуванням.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Новини
Скандал із Трампом і Зеленським: Луценко відверто розповів, навіщо зустрічався з Джуліані

Юрій Луценко

Юрій Луценко

facebook.com/LlutsenkoYuri

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти Луценка кримінальне провадження також відкрило Державне бюро розслідувань. Йдеться про підозру у зловживанні владою або службовим становищем для підтримки нелегального казино.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
7
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
слышал он ни одной бумажки не подписал за время своей каденции. хотя могут и за преступное бездействие привлечь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Рябокепка отмажет кента .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Коррупция, бюрократия, цензура, арест и запрет, протест, транспорант, демонстрация - такие упражнения мне задал логопед!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel