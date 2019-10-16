НАБУ взялося за Луценка: у чому звинувачує

Національне антикорупційне бюро України досліджує факти можливого зловживання колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Як ідеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин", рішення ухвалив Солом'янський суд Києва, який зобов'язав зайнятися розслідуванням.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Юрій Луценко facebook.com/LlutsenkoYuri

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти Луценка кримінальне провадження також відкрило Державне бюро розслідувань. Йдеться про підозру у зловживанні владою або службовим становищем для підтримки нелегального казино.

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