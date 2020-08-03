На Житомирщині мати привселюдно побила немовля, яке плакало. Відео

У Бердичеві Житомирської області мати побила дитину за те, що та голосно плакала в дитячій колясці.

Як пише "Бердічів.biz", перебуваючи в громадському парку, жінка була п'яною і вела себе неадекватно. Також з нею знаходилася ще одна дитина старшого віку. Свідки події викликали поліцію, щоб припинити насильство над дитиною.

На місце прибув ювенальний інспектор, який встановив, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Разом з нею була десятимісячне малюк і дитина трьох років.

Видання зазначає, що горе-мати з дітьми перебуває на обліку у соціальних служб. Жінка неодноразово притягувалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що в Дніпрі мати звірячому знущалася над прийомним сином. Дитина з порізаним тілом і купою хвороб потрапив в реанімацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вітчим три тижні бив дворічного малюка.