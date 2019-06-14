На Житомирщині чоловік влаштував самоспалення на сесії міськради: моторошне відео 18+

У Бердичеві (Житомирська область) під час засідання міської ради 14 червня приватний підприємець Володимир Синявський прямо в залі підпалив себе в знак протесту.

Одразу після того, як чоловік вчинив самопідпал, присутні почали його гасити. У результаті депутат міської ради Валерій Шелепа, який хотів збити полум'я, отримав сильні опіки руки та щелепи, пише "РІО Бердичів" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент трапився близько 10:00 ранку. Депутати заслухали Гімн України і були готові приступити до розгляду порядку денного. У цей момент до мікрофона підійшов підприємець і почав звинувачувати мера міста в перешкоджанні його ресторанному бізнесу на міському пляжі.

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева Скрін відео

Попередньо встановлено, що причиною такого вчинку став знос будівництва підприємця, через який він протягом декількох років судився.

Чоловіка попросили сісти на місце й дати можливість ухвалити порядок денний. Після цього Синявський вилив на себе вміст із маленької пляшечки, ймовірно пальне, дістав запальничку й підпалив себе.

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева zhitomir.today

Медики, які прибули на місце інциденту, надали допомогу депутату Шелепу в холі міськради, а Синявського їм довелося шукати. Після того, що трапилося, він вибіг із будівлі й сів на лавку на Центральній площі.

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

У результаті обох постраждалих госпіталізували, сесію міської ради продовжили в іншому приміщенні.

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Самопідпал на засіданні міськради Бердичева rio-berdychiv.info

Обережно! Відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, 6 червня в Ужгороді військовий пенсіонер скоїв самопідпал біля Господарського суду й обласної прокуратури. У результаті чоловік отримав 90% опіків тіла, його екстрено госпіталізували. Потерпілий помер у лікарні.

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