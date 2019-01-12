На Прикарпатті загорівся хімічний завод: всі подробиці, фото і відео

У Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на поліолефіновому заводі "Карпатнафтохім".

Про це повідомляє місцеве видання "Вікна", яке також оприлюднило відео з місця НП (щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).

Мер міста Ігор Матвійчук заявив, що на виробництві загорілося паливо, викидів небезпечних речовин у повітря немає.

Скрін видео

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Глава міста підкреслив, що жодної загрози для Калуша пожежа не становить.

Прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна уточнила в Facebook, що повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 21:08.

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"Наразі відбувається смолоскипне горіння пірогазу. Підрозділи ДСНС за допомогою лафетних стволів здійснюють охолодження сусідніх будівель. Від Управління ДСНС в області залучено 18 одиниць техніки та близько 90 чоловік особового складу", — написала вона і заявила, що постраждалих у НП немає.

Станом на 22:30 інженерними персоналом об'єкта перекрито засувки і припинена подача пірогазу в установки.

Підрозділи ДСЧС здійснюють заходи з охолодження розташованих поруч об'єктів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Одесою спалахнув завод із переробки олії "Дельта Вілмар".

До гасіння пожежі було залучено 22 одиниці техніки та 75 осіб, а також створено три оперативних ділянки і штаб. Через масштаби НП людей евакуювали з усіх підприємств, розташованих поблизу.

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