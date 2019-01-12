На Прикарпатті загорівся хімічний завод: всі подробиці, фото і відео

У Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на поліолефіновому заводі "Карпатнафтохім".
Про це повідомляє місцеве видання "Вікна", яке також оприлюднило відео з місця НП (щоб подивитися, поскрольте сторінку вниз).
Мер міста Ігор Матвійчук заявив, що на виробництві загорілося паливо, викидів небезпечних речовин у повітря немає.
Скрін видео
facebook.com/svitlana.babushkina
Глава міста підкреслив, що жодної загрози для Калуша пожежа не становить.
Прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна уточнила в Facebook, що повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 21:08.
facebook.com/vikna.if.ua
"Наразі відбувається смолоскипне горіння пірогазу. Підрозділи ДСНС за допомогою лафетних стволів здійснюють охолодження сусідніх будівель. Від Управління ДСНС в області залучено 18 одиниць техніки та близько 90 чоловік особового складу", — написала вона і заявила, що постраждалих у НП немає.
Станом на 22:30 інженерними персоналом об'єкта перекрито засувки і припинена подача пірогазу в установки.
Підрозділи ДСЧС здійснюють заходи з охолодження розташованих поруч об'єктів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше під Одесою спалахнув завод із переробки олії "Дельта Вілмар".
До гасіння пожежі було залучено 22 одиниці техніки та 75 осіб, а також створено три оперативних ділянки і штаб. Через масштаби НП людей евакуювали з усіх підприємств, розташованих поблизу.
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