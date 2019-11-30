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1 грудня • оновлено в 06:27
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На Закарпатті дружина по-звірячому вбила чоловіка сокирою: подробиці і фото 18+

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У селі Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області жінка сокирою вбила свого чоловіка.

Як передає місцеве видання Mukachevo.net, близько 23:00 29 листопада між парою сталася сварка у дворі. 48-річна жінка, перебуваючи в нетверезому стані, завдала кілька ударів в голову обухом сокири своєму 48-річному чоловікові.

Від отриманих травм він помер на місці. Жінка повідомила про це сусідові, а той викликав правоохоронців.

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Поліцейські затримали жінку і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою

mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Ізмаїльському районі Одеської області 64-річний пенсіонер вдарив сина ножем у груди і ліг спати. Від отриманої травми 41-річний чоловік помер на місці.

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Україна Ужгород
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабона детка.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свидомитый выро-док, размовлял на сви-нячей шмове.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дети гор.
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