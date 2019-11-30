На Закарпатті дружина по-звірячому вбила чоловіка сокирою: подробиці і фото 18+

У селі Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області жінка сокирою вбила свого чоловіка.

Як передає місцеве видання Mukachevo.net, близько 23:00 29 листопада між парою сталася сварка у дворі. 48-річна жінка, перебуваючи в нетверезому стані, завдала кілька ударів в голову обухом сокири своєму 48-річному чоловікові.

Від отриманих травм він помер на місці. Жінка повідомила про це сусідові, а той викликав правоохоронців.

Поліцейські затримали жінку і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Розпочато розслідування за фактом умисного вбивства.

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою mukachevo.net

На Закарпатті дружина убила чоловіка сокирою mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Ізмаїльському районі Одеської області 64-річний пенсіонер вдарив сина ножем у груди і ліг спати. Від отриманої травми 41-річний чоловік помер на місці.

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