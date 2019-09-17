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17 вересня • оновлено в 10:06
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На Вінниччині трапилося масове отруєння в школі: десятки постраждалих

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В одній зі шкіл Козятина (Вінницька область ) трапилося масове харчове отруєння людей. В результаті постраждали 40 осіб, 35 із яких – діти.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, всі вони шпиталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Відомо, що учні й співробітники школи №2 міста Козятин вживали їжу в їдальні. Після НП розпочато комплекс протиепідемічних заходів.

Крім того, як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області, за фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

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Шпиталізація

Шпиталізація

Pixabay

Зараз робота закладу, який готував і доставляв їжу в школу, призупинена. Загрози життю постраждалих немає, всім їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні на Вінниччині 11 осіб, троє з яких – діти, були шпиталізовані з гострим отруєнням після вживання їжі в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок. У них також діагностували гострий гастроентероколіт.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
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