На Вінниччині орудує жорстокий маніяк: з'явився фоторобот

Поліція показала фоторобот чоловіка, якого підозрюють у звірячому вбивстві жінки в с. Голубече (Вінниччина).

Це – чоловік віком близько 40 років, зріст 180-183 см. Був вдягнений у темну кофту з довгим рукавом і темні брюки, розповіли у ГУ НП в області.

Водночас страшна історія обростає новими шокуючими подробицями. Як виявилося, із вбивством жінки пов'язують ще два схожі злочини у цій місцевості, і активно обговорюють версію з маніяком.

Фоторобот підозрюваного Пресслужба ГУ НП у Вінницькій області

У неї, зокрема, вірить Вікторія Рудько із села Заболотного Крижопільського району, чий чоловік помер на лікарняному ліжку після порізів ножем і звірячого побиття, передає "33 канал".

"3 серпня Анатолій відвіз товариша з села до Крижополя. Він був за кермом машини друга. Горілки не вживав. Близько 19 години сказав мені по телефону, що вже скоро повертається. Але не повернувся", – розповіла вона.

Пізніше стало відомо, що чоловіку намагалися перерізати горло: поріз глибиною десь півтора сантиметри. Голова була розбита з правого боку – мабуть, від сильного удару у скроню, ліва рука, спина і ліве стегно поранені ножем. Чоловіка знайшли біля парку вже непритомного, у лікарні він помер через кілька днів.

Сім'я загиблого Анатолія Рудька "33 канал"

Як повідомлялося OBOZREVATEL, у Крижопільському районі місцеві жителі також підозрюють, що вбивства можуть здійснювати колишні в'язні, які бродили там або їхали додому після звільнення.

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