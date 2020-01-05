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5 січня • оновлено в 22:03
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На війні з перших днів: з'явилися подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

2.8т
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На війні за незалежність на Донбасі 5 січня загинув 48-річний Сергій Дичек.

Чоловік був родом з Волочиська (Хмельницька область) і захищав Україну від окупантів більше п'яти років, передає ye.ua.

Дичек служив в 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Він загинув в результаті підриву вантажівки на міні. Ще один військовослужбовець отримав важкі поранення.

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На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ втрати

У чоловіка залишилася літня мати і дружина, яка живе в селі Богданівка з двома синами.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі розгорілися криваві бої, в результаті яких один військовослужбовець загинув і ще троє отримали поранення.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Хмельницький

Новини розслідувань

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