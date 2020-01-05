На війні з перших днів: з'явилися подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

На війні за незалежність на Донбасі 5 січня загинув 48-річний Сергій Дичек.
Чоловік був родом з Волочиська (Хмельницька область) і захищав Україну від окупантів більше п'яти років, передає ye.ua.
Дичек служив в 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Він загинув в результаті підриву вантажівки на міні. Ще один військовослужбовець отримав важкі поранення.
У чоловіка залишилася літня мати і дружина, яка живе в селі Богданівка з двома синами.
Ілюстрація. Втрати України на Донбасі
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Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі розгорілися криваві бої, в результаті яких один військовослужбовець загинув і ще троє отримали поранення.
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