На війні з перших днів: з'явилися подробиці про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

На війні за незалежність на Донбасі 5 січня загинув 48-річний Сергій Дичек.

Чоловік був родом з Волочиська (Хмельницька область) і захищав Україну від окупантів більше п'яти років, передає ye.ua.

Дичек служив в 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Він загинув в результаті підриву вантажівки на міні. Ще один військовослужбовець отримав важкі поранення.

У чоловіка залишилася літня мати і дружина, яка живе в селі Богданівка з двома синами.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі розгорілися криваві бої, в результаті яких один військовослужбовець загинув і ще троє отримали поранення.

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