На уроки не прийшло півшколи: в Дніпрі трапилася НП із дітьми

У четвер, 14 березня, школярі одного з навчальних закладів міста Дніпро масово пропустили уроки через погане самопочуття.

Як інформує прес-служба обласної поліції, на навчання в школу в Шевченківському районі не з'явилися 512 учнів із 904.

Відповідно до неофіційної інформації, мінімум 94 із них поскаржилися на проблеми зі здоров'ям. 12 школярів госпіталізовані, їм надається медична допомога. На що саме скаржаться діти, не уточнюється.

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Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом, інформація про нього внесена до журналу єдиного обліку. У школі працювали співробітники відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у Дніпропетровській області.

На місце спрямована санепідемстанція, яка повинна з'ясувати, чи пов'язані причини погіршення самопочуття дітей із перебуванням у школі.

Ілюстрація. Порожній клас у школі ІА Regnum

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно школа Києва викликала скандал через травму дитини — ніхто не спромігся викликати їй "швидку", поки в навчальний заклад не приїхали батьки постраждалої дівчинки.

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