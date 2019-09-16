На Тернопільщині через ревнощі вбили студентку: що відомо про трагедію

У суботу, 14 вересня, у селі Воля Теребовлянського району Тернопільської області 34-річний чоловік наніс до десяти ножових поранень у руки та область грудної клітки 18-річній дівчині, з якою зустрічався упродовж декількох років.

Постраждала від отриманих травм померла дорогою до лікарні, написала пресслужба поліції Тернопільської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Друзі потерпілої розповіли, що пара не спілкувалася приблизно три тижні, оскільки дівчина поїхала на навчання до Тернополя. Вона була студенткою другого курсу місцевого вишу.

На Тернопільщині через ревнощі вбили студентку Поліція Тернопільської області

Дівчина зі своїми друзями, хлопцями та дівчатами, поїхала в район на свято. У момент, коли юнаки відійшли, до студентки підбіг невідомий чоловік, почав кричати, а потім витягнув ніж і наніс їй удари. За дівчину заступився один із хлопців, але і його нападник встиг поранити.

Після цього чоловік утік у невідомому напрямку, а дівчина померла дорогою до лікарні. Пораненому хлопцю надали допомогу.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Сергія Осадци, на пошуки зловмисника підняли місцевий відділ поліції, кінологів, спецпризначенців. Правоохоронці перевірили район та лісосмугу.

Нападника знайшли уже вранці, він ховався у лісі, неподалік від власного помешкання. Одна з версій вбивства – ревнощі.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому повідомили про підозру за частина 1 статті 115 ККУ – умисне вбивство. Вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу.

Затриманий чоловік, який наніс ножові поранення 18-річній дівчині Поліція Тернопільської області

До студентки підбіг чоловік, почав кричати, а потім витягнув ніж і наніс їй удари Поліція Тернопільської області

Місце НП Поліція Тернопільської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва вбили 18-річну дівчину. Її тіло знайшли в квартирі на вулиці Ломоносова. Вбивцею виявився її хлопець із Полтави.

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