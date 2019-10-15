На Сумщині підірвали автомобіль: є жертва

В одному із сіл Конотопського району Сумської області у вівторок, 15 жовтня, стався вибух в авто, внаслідок якого загинула людина.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Повідомляється, що місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля (який знаходився в гаражі тривалий час незачиненим) виявив предмет, схожий на гранату.

"Для того, щоб з'ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як чоловік оглядав "знахідку", стався вибух. У результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню", – йдеться в повідомленні. Відомо, що загиблому було 39 років.

Для з'ясування обставин на місце події виїхали начальник ГУНП області, керівництво місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, фахівці-вибухотехніки.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії, спрямовані на з'ясування обставин, які призвели до загибелі людини.

Також поліцейські встановлюють, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.

Місце інциденту npu.gov.ua

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