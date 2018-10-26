На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації

Окупанти продовжують обгороджувати вулиці в анексованому Криму високим гострим парканом.

Свіжі знімки з селища міського типу на Південному березі півострова Партеніт опубліковано на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Партеніт. Місце, куди тепер хочеться повернутися! Блін, ну як так можна жити за гратами, парканами. Голуби летять над нашою зоною", – йдеться в повідомленні блогера.

Судячи зі знімків, мало того, що вулиці огороджено парканом, так ще й колючий дріт намотаний зверху. Для чого подібні заходи безпеки використовуються в прибережній зоні, невідомо. До того ж, стан навколишньої території доводить, що це місце не використовується.

"З коментів до фото. Абсолютно не зрозуміло, а чому паркан не суцільний? Сподіваюся, хоч електрику пустили", - дописав блогер.

"Все було добре. А потім прийшов "рузкімір", "Проблема, що не тільки в Партеніті", – додали в мережі.

Партеніт

Місце, куди ТЕПЕР хочеться повернутися!

Блін, ну як так можна жити ... за гратами, парканами, колючкою ....

Голуби летять над нашою зоною ... pic.twitter.com/zV95uQQfkl - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні окупанти огородили парканом Нікітський ботанічний сад у Криму.