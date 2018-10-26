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На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації

21.5тЧитати матеріал російською

Окупанти продовжують обгороджувати вулиці в анексованому Криму високим гострим парканом.

Свіжі знімки з селища міського типу на Південному березі півострова Партеніт опубліковано на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Партеніт. Місце, куди тепер хочеться повернутися! Блін, ну як так можна жити за гратами, парканами. Голуби летять над нашою зоною", – йдеться в повідомленні блогера.

На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації
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Судячи зі знімків, мало того, що вулиці огороджено парканом, так ще й колючий дріт намотаний зверху. Для чого подібні заходи безпеки використовуються в прибережній зоні, невідомо. До того ж, стан навколишньої території доводить, що це місце не використовується.

На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації

"З коментів до фото. Абсолютно не зрозуміло, а чому паркан не суцільний? Сподіваюся, хоч електрику пустили", - дописав блогер.

На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації

"Все було добре. А потім прийшов "рузкімір", "Проблема, що не тільки в Партеніті", – додали в мережі.

На що перетворився Крим при Росії: з'явилися показові фото з окупації

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні окупанти огородили парканом Нікітський ботанічний сад у Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
"крымнаш" - Атлантида а-ля рюс: сначала - света лишили, затем - превратили в пустыню, теперь - травят ядами. Ну, и по традиции кровавого "рузкагамира" - концы в воду, даже "ху*ломост" не помог. Хороший был п-остров при Украине.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На фото прибрежная кафешка. Закрытая на межсезонье, что бы не таскаться с оборудованием (холодильники витрины и пр),что бы не растащили за несколько месяцев простоя и не нанимать сторожей огородили сеткой , Вот так "зверствуют оккупанты"
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Doc I
Doc I
Семёнов Александр, Они холодильнич через забор тянуть будут? Мне кажется что если кто-то захочет что-то украсть - то есть более простой вариант - и колючая проволока поверху в таком случае не будет играть ни какой роли. Кроме того технику не стоит оставлять на зиму под открытым небом - тем более рядом возле моря
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Doc I
Doc I
Сегодня решил на Ютубе решил посмотреть что происходит в Крыму. Это сложно - так как никто из Крымчан не горит желанием снимать видео про ту жопу что пришла в Крым. Попалось видео какой-то Алены Бардовской. Я уже видел видео с ней пару лет назад и то как она нахваливала Крым (хотя ей тяжело понять что происходит в Крыму - так как она сама там недавно и приехали из какого-то русского зажопинска, она из Башкирии) и она пытается еще найти что-то хорошее, но уже найти даже с натяжкой ничего не может
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Doc I
Doc I
Яковлев Валерий, Меня интересует только один вопрос. А зачем ты написал свой пост. Ты хотели зацепить меня? Ну так это не получится. Ты хотели что-то сказать - ну так ты сам себя идиотом выставил. И меня забавляют посты подобных обиженных "существ" - которым надо что-то сказать. а вот мозгов на ответ у существ то и нет ... Так скажи - зачем ты что-то писал?
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Doc I, сударь вы идиот
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